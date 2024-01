8 marcas españolas (y sostenibles) que debes conocer este 2024

Cada vez más, la moda sostenible se está haciendo un hueco en nuestro armario. Ante un escenario de abundancia y fast fashion, las editoras y expertas en moda tienen claro que el presente (y el futuro) se trata de apostar por prendas y accesorios confeccionados con una filosofía ética y cuidado ambiental. Desde hace unos años, las marcas españolas (o made in Spain) están haciendo eco tanto en el streetstyle como en las galas y alfombras rojas. Es más, muchas de las influencers y celebrities están apostando por muchos diseños fabricados en nuestro país, así como apoyando todas estas firmas en sus redes sociales. Poco a poco hemos ido conociendo marcasmade in Spain que apostan por la calidad y no por la cantidad. En resumen, quieren hacer énfasis en que compremos menos, pero con más consciencia social y medioambiental para beneficiarnos de una indumentaria capaz de acompañarnos temporada tras temporada. Asimismo, su arte por la confección artesanal, local y con materiales de primera calidad hacen de cada una de las piezas únicas y especiales. Algunas de las marcas españolas y sostenibles que ya son una opción más que socorrida son Laagam, María de la Orden o Ecoalf. Sin embargo, durante estos años han nacido nuevas firmas que prometen brindarnos un estilo innovador y propio.

Una de estas marcas made in Spain y ecofriendly es SKFK, una promesa que une arte y naturaleza para crear prendas ready to wear y llamativas. En más de una ocasión la hemos visto desfilar y ha revolucionado a todos los amantes de la moda. Asimismo, la marca catalana Le Bobú ha magnetizado a toda la sociedad con modelos de lo más coloridos y creativos y, también, ha empezado a enfocarse en la confección de bolsos circulares que no deja indiferente a ningún look. Si tu objetivo es conseguir un estilo soft, pero casual, Montilitas tiene tu solución para el día a día con petos, chalecos o vestidos que ya han enamorado a todas las periodistas de moda. Además de conseguirnos estilismos diarios, también cuenta con un apartado de vestidos de novias de lo más peculiares. No obstante, tanto Nutka Studios como Gimaguas apuestan por una ropa sostenible y extrovertida, con la magia de empoderar a la mujer y sacar su faceta más sexy. La marca de Tomás Páramo y María García de Jaime, ha saltado las alarmas y se ha coronado como un estilismo fiel a lo romántico y a la estética preppy. De la misma manera ha ocurrido con Niutt, destacable por sus camisas con lazadas. Y no podemos olvidarnos de la firma de bolsos Paris/64, una propuesta con diseños clásicos y atemporales.

1. SKFK

3. Montilitas

4. Nutka Studios

5. Gimaguas

6. Himba Collection

7. Niutt Brand

8. Paris/64

Indiscutiblemente, las marcas españolas y sostenibles son el nuevo foco de inversión para toda editora y experta en moda. Se tratan de diseños de calidad y con una filosofía ética y medioambiental por la que debemos apostar en estos tiempos.