Aitana se empodera con el conjunto de transparencias pensado para bailar sin para toda la noche con botas plateadas

Aitana se empodera y se olvida de todo bailando con las amigas, o al menos eso deja claro en su nuevo videoclip, 'Ella bailaba', que justo ha lanzado tras romper con Sebastián Yatra. ¿Estrategia de marketing? Pues viniendo de Aitana no nos extrañaría porque el año pasado hizo lo mismo, rompiendo en la misma semana con Miguel Bernardeau en el estreno de su serie juntos. Pero volviendo a lo que nos ocupa, el lookazo con transparencias de Aitana y las botas más altas plateadas. Un estilismo perfecto para salir de fiesta con las amigas y ser toda una diva de las discotecas de Madrid. "Ella ahora sabe, sin él es mejor, estar con él fue un error. Rompe la carta, la tira, ya no quiere amor, ahora sabe, si se acabó que se acabe...", es parte de la letra del tema de la cantante, y está claro que no es casualidad.

Un conjunto de falda y top con transparencias de Aitana que está pensado para salir de fiesta con las amigas y ser la más sexy. Especialmente a través de su prenda más emblemática, el naked dress, los juegos de transparencias han estado presentes en más del 70% de las colecciones de invierno 2023, augurando así que nos encontramos ante una de las grandes tendencias de cara a la próxima temporada. Y la cantante catalana deja claro que es la tendencia estrella para salir de fiesta esta Navidad.

Un conjunto plateado de transparencias que Aitana ha combinado con botas polaina plateadas y pendientes de aro muy dosmileros que ahora no se quita, ni en su look de aeropuerto para volver a Madrid.