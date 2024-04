Aitana reaparece de negro en Madrid con las botas Kiki de Marc Jacobs que no dejan indiferente a nadie

Noche de música en Madrid, donde hemos vuelto a ver a Aitana acompañada de David Bisbal, Lola Índigo o David Bustamante. Si el miércoles los Reyes presidian en Cádiz las Medallas de Oro al Mérito, esta noche en Madrid se ha celebrado a una de ellas. En concreto a Jesús López, CEO de Universal Music Latinoamérica y Península Ibérica, y ahí es donde Aitana ha reaparecido vestido midi negro de tirante ancho, escote corazón con efecto cascada y falda de corte fluido de la diseñadora británica Vivienne Westwood y las botas Kiki de Marc Jacobs con las que no ha dejado indiferente a nadie con su nuevo estilo mucho más rockero. Eso sí, un calzado perfecto para las chicas bajitas como ellas, porque te hacen alta al instante con toda la plataforma y tacón que tienen.

Hablamos de sus zapatos, unas botas colosales no siempre fáciles de combinar, aunque Aitana lo ha hecho con maestría en su nuevo estilo más rockero. Se trata de las emblemáticas botas Kiki de Marc Jacobs, reconocibles tanto por la profusión de hebillas como por la vertiginosa plataforma. Por suerte para ella y otras platform addicts, en la ciudad no solo es más fácil llevarlas, sino que las botas colosales serán ubicuas esta temporada. Aitana ha dejado atrás el corte bob clásico con flequillo que le había acompañado en este último año, y que se había convertido en una parte muy importante de su estilo más reciente, para apostar por una de las tendencias capilares más destacadas de las últimas temporadas, el pixie-mullet que estrenó para el desfile de Rabanne, y desde entonces no nos deja de sorprender con sus estilismos. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y en negro también como Aitana.

Aitana en un evento en Madrid. Gtres

Botas altas Kiki, de Marc Jacobs (695 euros)

Las botas más características de los años 70 y 80 siempre están presentes en la moda. Y, es que, no hay zapatos capaces de sumar tantos centímetros sin restar comodidad. Y estas botas de maxi plataforma de Aitana tienen todo eso.