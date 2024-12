Los vaqueros de 'efecto tipazo' de Paula Echevarría son de Primark y solo cuestan 20 euros

Para despedir el año y empezar 2025 solo necesitamos unos vaqueros de efecto tipazo y Paula Echevarría tiene la clave. Y es que la actriz asturiana ha empezado diciembre trabajando y nos ha dejado este lookazo perfecto para el día a día con los vaqueros de efecto piernas infinitas para las mujeres más bajitas de su última colección junto a Primark. Porque sí amigas, los vaqueros también son para el otoño y más para estos días más fresquitos de diciembre en Madrid.

Aunque cada otoño los pitillos tratan de recuperar su lugar entre las tendencias, y ciertas estéticas virales como el look indie sleaze los apoyan, lo cierto es que no logran desbancar a los vaqueros anchos. Y estos de Primark que ha estrenado Paula Echevarría tienen todos los números para convertirse en todo un éxito. No es ninguna sorpresa que los conjuntos vaqueros, y en general, el tejido vaquero, será una de las tendencias más top del cambio de temporada, pero Paula Echevarría nos lo confirma con los vaqueros efecto piernas infinitas que mejor sientan. Y ella los ha combinado con el abrigo de pelo, también de su colección, más tendencia del invierno. Si en otras ocasiones hemos visto cómo los colores neutros se imponían en los abrigos de pelo, del marrón al blanco y, cómo no, el negro, esta temporada 2023 contamos con una novedad: los colores intensos y los estampados hacen su aparición. Es el caso de Chloé, The Attico, Coach, Ferragamo o incluso de la colección p/v 24 de Louis Vuitton. Y claro, si las grandes firmas dictan sentencia, los buques del low cost se dan por aludidos y este de Primark es perfecto en color gris.

Vaqueros bootcut moldeadores Paula Echevarría (20 euros)

Vaqueros. Primark

Un diseño bootcut con efecto moldeador y cinco bolsillos que Paula Echevarría nos ha dejado claro que hace tipazo.