Los pantalones de cuero de Nuria Roca que estilizan al máximo y rejuvenecen cualquier look

Nuria Roca vuelve a demostrar por qué es una de las mujeres más estilosas de la televisión. La presentadora ha conquistado una vez más el plató de El Hormiguero con un look colorido, moderno y equilibrado, en el que mezcla prendas asequibles con accesorios de lujo. Su fórmula del éxito: color, cuero y actitud.

En esta ocasión, Nuria apostó por un jersey de rayas anchas en tonos rosa fucsia y naranja de American Vintage, una de sus firmas favoritas cuando busca prendas cómodas y con ese toque casual chic que tanto la define. De punto suave, corte relajado y textura esponjosa, el suéter aporta un aire juvenil y luminoso al conjunto, además de ser uno de los más favorecedores de su armario.

Los pantalones de Mango que más estilizan

Para equilibrar la fuerza del color, Nuria Roca eligió unos pantalones de efecto cuero negro de Mango, de cintura alta y corte recto, que estilizan la figura y aportan el contrapunto sofisticado al look. Aunque, según ha contado ella misma, se trata de un modelo de temporadas anteriores, siguen siendo una apuesta segura para quienes buscan un básico atemporal con aire moderno.

El cinturón de Gucci, con la icónica hebilla dorada de la doble G, aporta el toque de lujo al conjunto, mientras que los zapatos de Zara, con punta afilada, terminan de estilizar el resultado final. El mix perfecto entre prendas asequibles y accesorios premium, una de las claves del estilo de la presentadora.

Color y actitud como sello personal

El estilismo, que Nuria completó con joyas doradas en capas y un labial rosa “09 Sweet Pop” de Clinique, refleja a la perfección su filosofía de moda: vestir bien no tiene por qué ser complicado. Basta con combinar piezas de buena calidad, añadir un toque de color y mantener siempre una sonrisa.

El contraste entre el jersey multicolor y los pantalones de efecto cuero genera un equilibrio perfecto entre energía y elegancia, una fórmula que funciona tanto para la televisión como para el día a día.

La lección de estilo de Nuria Roca

Con este look, la presentadora nos recuerda que la moda puede ser alegre, práctica y con mucha personalidad. Su combinación de firmas accesibles como Mango o Zara con marcas internacionales como Gucci o Clinique demuestra que el estilo no depende del presupuesto, sino de la actitud.

Nuria Roca confirma así que sigue siendo un referente indiscutible de moda en televisión: auténtica, luminosa y siempre fiel a sí misma.