Amelia Bono se pone flamenca con este 'total black' con volantes para irse de desfile en Sevilla con su hermana

Ir a Sevilla siempre es un buen plan, aunque no sea en primavera, y haga casi el mismo frío estos días que en Madrid. Y eso es lo que ha debido pensar Amelia Bono que ha viajado hasta la capital andaluza junto a su hermana Sofía para disfrutar de la última jornada de 'We Love Flamenco' que nos nos ha dejado durante la última semana, todas las tendencias en moda flamenca. En concreto, las hijas de José Bono han acudido al desfile de Iván Campaña, y Amelia lo ha hecho con un look del diseñador.

El modista, especialista en trajes de novia y fiesta, fue el encargado de cerrar la jornada de este viernes en el Alfonso XIII con sus propuestas más flamencas. El diseñador Iván Campaña fue el encargado de poner un brillante broche a la 13ª edición de We Love Flamenco. Con una colección llena de sofisticación inspirada en la selva de Venezuela, traslada a sus creaciones la exuberancia y el colorido de un paraje natural asombroso, de verdes intensos, fucsias vibrantes, y toques cálidos que evocan el atardecer en la selva. Y para acudir a este desfile, Amelia Bono lo ha hecho con un look del modista, que nos enseñaba por la mañana como lo había ido a recoger. Un look con blusa y pantalón negro con volantes y transparencias.

Amelia Bono junto a su hermana Sofía. @ameliabono

Un look en negro que Amelia Bono ha combinado con joyas en dorado, tanto pendientes de flor como anillo, misma línea estilística que ha seguido su hermana Sofía. Y como colofón, unos labios rojos que siempre nos transportan directas a Sevilla.