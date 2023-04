Amelia Bono se atreve con la elegante y cómoda blazer que dará un toque fresco a todos tus looks de primavera y hemos encontrado una muy parecida en H&M

En esta primavera 2023, nos ha entrado una fuerte obsesión por las chaquetas acolchadas. Si no que se lo digan a Tamara Falcó, que ya confirmó que eran perfectas para esta nueva estación mucho antes de su fiesta de compromiso con Iñigo Onieva, o a Amelia Bono, que recientemente se ha pasado el juego de la moda con el conjunto strass de la firma que aman las chicas francesas y ella lo lleva con mocasines. Pero en el terreno de las chaquetas más virales que arrasan en Instagram y que las influencers no paran de lucir en las redes sociales, a pesar de que la chaqueta acolchada sí tiene un protagonismo evidente, no es el único modelo al que nos tenemos que rendir si queremos seguir las últimas tendencias, porque también debemos hacerle un hueco muy privilegiado en nuestro armario y looks de moda a la eterna blazer. Y si en estos primeros compases de la primavera Vicky Martín Berrocal, que ya se encuentra en Sevilla disfrutando de la Feria de Abril, donde ha hecho que nos olvidemos de los trajes de flamenca que ya han llevado todas las influencers gracias al vestido de Mango 'efecto tipazo', nos mostró la blazer blanca todoterreno que querremos usar para todo tipo de eventos esta nueva temporada, ayer Amelia Bono compartió con sus más de 465.000 seguidores en su cuenta de Instagram su intención de arriesgar un poco más con una blazer verde pastel que de un toque fresco a todos sus looks de primavera. Y a pesar de que la hija del expolítico José Bono aún no ha desvelado la procedencia exacta de esta prenda en tendencia, nos hemos adelantado y ya te podemos decir que hemos encontrado una blazer muy parecida en H&M.

No es de extrañar que las prendas de nuestro armario y nuestras compras de abril hayan viviendo una verdadera explosión de color. Las nuestras y también las de las referentes de estilo de nuestro país como Tana Rivera, que triunfó en Sevilla con un vestido de lino naranja de Massimo Dutti y también ha brillado con luz propia junto a Alba Díaz en la Feria de Abril, o Sara Carbonero, que también se ha rendido a los tonos más intensos de la paleta con el último cárdigan con el que ha posado en las redes sociales. Y ahora, ha sido Amelia Bono la icono de moda que ha apostado y ganado al instante con la blazer que dará un toque fresco a todos tus looks de primavera y hemos encontrado muy parecida en H&M.

Americana de corte recto, de H&M (39,99 euros)

Blazer verde de H&M. H&M.

A estas alturas, tú también estarás dispuesta a entregarte sin pensarlo dos veces a la elegante y cómoda blazer que ya ha fichado Amelia Bono y que hemos encontrado muy parecida en H&M. Con ella podrás darle un toque fresco a todos tus looks de primavera. ¡Palabra de influencer!