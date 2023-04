Amelia Bono tiene los jeans vaqueros que mejor les sientan a las chicas bajitas para ir perfectas en cualquier ocasión

Si hay una prenda que no puede faltar nunca en nuestro armario, sea la estación del año que sea, esa es el pantalón vaquero. Son versátiles, cómodos, no pasan de moda y, lo mejor, van con todo tipo de looks y prendas, pues puedes usarlo para el día a día, como es el caso de Rocío Osorno con pantalón blanco 'wide leg' de Zara que combinó con botas negras y un cárdigan en lila de lana, un look de lo más todoterreno y sencillo para aquellos días en los que no sepamos qué ponernos, o para la noche, optando por prendas más elegantes que eleven un tanto el look, como este que llevó Tamara Falcó de pantalón vaquero de corte recto que llevó con una camisa de rayas rosa y blanca junto con unas sandalias de tacón, creando un look sencillo y elegante y, como toque final, no estaría de más llevar una blazer negra de corte oversize y un bolso mini. Quizá el pantalón vaquero más clásico de corte recto es que finalmente optamos por usar en nuestro día a día, pero cada temporada surgen nuevas tendencias como es el pantalón cargo, que tan de moda han estado este invierno, y así lució sus pantalones de estilo cargo vaquero María Pombo el pasado febrero y que llevó con un jersey en tono camel de canalé y zapatos de tacón.

Sea como sea, los vaqueros sientan perfectos a todo tipo de cuerpos, pues depende de los accesorios y calzado que llevemos, podemos crear looks rompedores. Por ejemplo, los pantalones vaqueros campana o de pata de elefante a veces nos resulta complicados de llevar pues, si eres alta, puedes usarlo con sneakers o cualquier otro zapato plano pero, si tu complexión es bajita, puede que pienses que no te sientan bien. Por ello, si quieres hacerte con un pantalón con este corte, estás de suerte porque puedes usarlos con una bota o zapato con un poco de tacón, pues así te verás más estilizada. La influencer María Fernández-Rubíes lució hace unos meses unos pantalones de pata de elefante en tono verde que combinó con unas botas de tacón y un jersey negro de rayas blancas y blazer en el mismo tono oscuro, enseñándonos lo bien que quedan unos pantalones vaqueros de corte ancho a las chicas bajitas. Por ello, Amelia Bono nos enseñaba ayer unos pantalones de pata de elefante vaqueros que le tiene enamorada y ella quiso combinar con unas sandalias de esparto de tacón y un body en tonos blancos y camel, una combinación perfecta para el día a día esta primavera.

Amelia Bono con pantalón vaquero @ameliabono

Pantalón vaquero de pernera ancha, de Primark (20,00 €)

Pantalón vaquero Primark

Se trata de unos pantalones que estilizan a todo tipo de cuerpos y que son un must en nuestro armario.