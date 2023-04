Amelia Bono se pasa el juego con este conjunto con strass de la firma que aman las chicas francesas y ella lo lleva con mocasines

Amelia Bono se ha vuelto a pasar el juego de los lookazos, y ahora nos acaba de enamorar con este conjunto de Sandro con abalorios de cristal que es una fantasía. No os vamos a engañar que primer hemos pensado que era un vestido camisero, pero investigando, hemos descubierto que es este conjunto de la firma francesa de camisa oversize y short. Porque estos días están siendo los de los lookazos, de Isabel Díaz Ayuso con su vestido de Vicky Martín Berrocal y también con su traje de firma madrileña, o Violeta Mangriñán y Victoria Federica en la Feria de Abril. Por no olvidarnos del look de la resaca de Tamara Falcó para el día después a la fiesta de su pedida de mano. Visto así, están siendo unos días de máxima actualidad, y aunque Amelia Bono sea de las pocas que siguen en Madrid, también nos ha enamorado con este conjunto negro con abalorios joyas con los que nos ha robado el corazón.

Primero fue el vestido tie dye de Pull&Bear, después sucumbió a la sudadera y ahora nos ha hecho desear este conjunto de la firma francesa Sandro con camisa y short a juego con abalorios de cristal. Un total look negro pero que tiene ese punto chic y distintivo por los adornos de las prendas, que son perfectas tanto para un look casual como para uno más arreglado. Aunque Amelia Bono lo ha combinado con unos mocasines clásicos bajos, nosotras lo haríamos con unas botas cowboy o unas zapatillas para el estilo más casual y unas sandalias de tacón o unas alpargatas de cuña para el estilismo más chic.

Amelia Bono con conjunto de Sandro. @ameliabono

Camisa con detalles de cristal, de Sandro (165 euros)

Camisa Strass. Sandro

Short ancho con strass, de Sandro (165 euros)

Short strass. Sandro

Una fantasía de conjunto que tenemos claro que Amelia Bono no se va a quitar hasta en verano, aunque eso sí, con la ola de calor que llega a Madrid, ya parece que estemos en julio.