De Ana de Armas a Victoria Federica, los looks de las famosas que no se han querido perder el desfile de Louis Vuitton en Barcelona

Louis Vuitton ha presentado su colección 'Crucero 2025' en el emblemático Park Güell de Barcelona. Está claro que las firmas de lujo internacionales están eligiendo nuestro país como un escenario de ensueño para sus desfiles. Recordemos cuando Maria Grazia emocionó la ciudad de Sevilla para mostrarnos su colección 'Crucero 2023' de Dior al compás de diseños al más puro estilo español con vestidos y toreras con guiños andaluces (pero, manteniendo la esencia de la marca francesa). Ahora ha tomado el relevo Louis Vuitton, cuyo acontecimiento ha coincidido con el décimo aniversario de Nicolas Ghesquière como director creativo de la maison. En colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, han conseguido que la Ciudad Condal sea visitada por varias caras reconocidas tanto españolas como internacionales. Y es que ninguna de las celebridades se han querido perder el desfile para estar en la front row creando tendencia e inspiración para vestir esta primavera. Las primeras celebrities que han pasado por photocall han sido Victoria Federica, Ester Expósito, María Pedraza o Anna Castillo. Asimismo, como embajadora de Louis Vuitton, Ana de Armas no podía faltar en esta cita con la moda, convirtiéndose en el foco de todas las miradas con su look ejecutivo y elegante. Otros rostros que no han pasado desapercibidos han sido Nicole Wallace, Mina El Hammani, Saoirse Ronan, Sophie Turner o Shay Mitchell. Incluso también ha asistido Rafa Nadal, que acaba de firmar una campaña publicitaria con la firma junto a Roger Federer.

A lo largo del desfile 'Crucero 2025' de Louis Vuitton hemos observado muchas tendencias que ya estamos llevando esta primavera. Sin embargo, las prendas globo han triunfado en la caminata junto con las modelos a través de vestidos y faldas en su mayoría. Las piezas sastres con un estilo de oficina y sofisticado también han sido el énfasis de la colección, en la que han destacado las americanas con un entalle perfecto para favorecer la silueta. Cabe mencionar que el patrón de estas blazers recuerdan tanto a la confección de Balenciaga en los años 60 (por sus hombreras y mangas abullonadas) como a Dior en la misma época por su ajuste a la cintura. Esta vez, la firma de lujo francesa también ha querido hacer un guiño a la moda española con sombreros cordobeses y exagerados. En el caso del estilismo de las celebridades podemos decir que han presentado looks elegantes de colores neutros. Como frecuentemente ocurre en este tipo de eventos, las famosas han escogido los vestidos de invitada perfectos para acudir a la front row del desfile 'Crucero 2025' de Louis Vuitton. Desde los más sobrios en negro hasta los más coquetos con cuello babydoll. Asimismo, los looksde oficina también han llamado la atención con propuestas originales y con personalidad.

Ana de Armas con look ejecutivo de americana y falda combinado con sandalias de tacón

La 'maison' francesa de moda Louis Vuitton presenta en el Park Güell su colección 'Crucero 2025' Marta Pérez Agencia EFE

Victoria Federica con vestido corto en negro y mocasines cañeros

Photocall del desfile de Louis Vuitton en el Park Güell Kike Rincón Europa Press

Ester Expósito al más puro estilo coquette con mini vestido negro y cuello babydoll

Photocall del desfile de Louis Vuitton en el Park Güell Kike Rincón Europa Press

María Pedraza con vestido perfecto para ir a la oficina en blanco

Photocall del desfile de Louis Vuitton en el Park Güell Kike Rincón Europa Press

Anna Castillo con mini vestido de cuadros y botines blancos

Photocall del desfile de Louis Vuitton en el Park Güell Kike Rincón Europa Press

Nicole Wallace con camisa de rayas oversize a modo de vestido

La 'maison' francesa de moda Louis Vuitton presenta en el Park Güell su colección 'Crucero 2025' Marta Pérez Agencia EFE

Mina El Hammani con vestido midi de estampado animal y tacones muy altos

Photocall del desfile de Louis Vuitton en el Park Güell Kike Rincón Europa Press

El desfile 'Crucero 2025' de Louis Vuitton ha conseguido brillar la ciudad de Barcelona a través de su colección elegante y distinta a otras propuestas. Una cita con la moda que las celebridades internacionales no se han querido perder con los looks más inspiradores para vestir esta primavera.