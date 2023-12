El look más sencillo (y atemporal) de Tamara Falcó para su viaje al norte lo tenemos todas las amantes de la moda en nuestro armario

Tamara Falcó es toda una inspiración y referente de estilo para muchas chicas que, como ella, tienen un estilo muy sencillo, clásico y muy sofisticado. La celebritie sube a sus redes sociales sus looks cada vez que puede y tiene tiempo para ello, y, en la mayoría de las ocasiones, opta por prendas básicas de fondo de armario y que conforman el concepto de 'armario cápsula' que todas las chicas amantes de la moda tienen presente a la hora vestirse. ¿En qué consiste este concepto de 'armario cápsula'? Son piezas básicas con las que podemos crear un sinfín de looks, tanto para el día a día como para ocasiones especiales y, combinado con diferentes accesorios, no darán la sensación de que continuamente estamos usándolas. Prendas como las camisas oversize, los clásicos jeans o las gabardinas. En este sentido, Tamara Falcó es la reina, pues son muchas las veces que opta por este tipo de prendas, como por ejemplo este look de Tamara Falcó de gabardina beige, camisa blanca, pantalones de pinza azul marino y, como toque final, unas zapatillas blancas, creando un look perfecto para pasar un día de turismo lluvioso por París. Al hilo de este tema, Tamara Falcó nos daba una lección de estilismo para pasar un fin de semana junto a su marido, Íñigo Onieva, de ruta gastronómica por el País Vasco. Para ello, optó por prendas sencillas nuevamente, como unos jeans, un jersey de rayas blanco y azul marino de Zara y, como toque final, una chaqueta de tweed en color gris perla.

La celebritie está pasando unos días felices haciendo lo que más le gusta junto a una de sus personas favoritas, su marido. Están de viaje culinario probando diferentes platos típicos de la gastronomía del norte. Ayer tocó en un buen restaurante de Extebarri, ubicado en el pueblo vizcaíno de Echévarri. Como es un viaje en el que el protagonista es la comida, Tamara Falcó decidió apostar por prendas básicas con las que estar cómoda y disfrutar de este placer que es comer en un buen restaurante. Prendas como el clásico jersey de rayas, propio de las chicas francesas que combinan con gabardina beige larga y unas Mary Jane, Tamara Falcó apostaba por un calzado más cómodo, unas zapatilla blancas. Sin más que añadir, podríamos inspirarnos este diciembre en Tamara Falcó y lucir un look parecido -pues todas tenemos en nuestro armario estas prendas- aquellos días más ajetreados.

Jersey básico punto, de Zara (22,95 euros)

Un look muy sencillo, básico y elegante ideal para días de vacaciones en el norte de España.