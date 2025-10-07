Blazer de lentejuelas y sudadera: el look con el que Tamara Falcó sorprende en su cita con Wes Gordon en Madrid

Tamara Falcó sigue demostrando que su estilo no conoce límites. La marquesa de Griñón, siempre impecable y fiel a la elegancia clásica que la caracteriza, ha dado una lección de cómo reinventarse con un look que rompe esquemas: una blazer de brillos combinada con sudadera, una mezcla tan inesperada como efectiva que la muestra más relajada, moderna y cercana.

La ocasión lo merecía. La hija de Isabel Preysler compartió en Instagram varias imágenes de una cena en el restaurante Casa Salesas de su marido, uno de los lugares de moda de Madrid, acompañada de Wes Gordon, el director creativo de Carolina Herrera, la firma responsable del diseño de su icónico vestido de novia. Con un simple “Mi Wes”, Tamara dejó claro el cariño y la complicidad que mantiene con el diseñador estadounidense, que ha sido una figura clave en su historia personal y estilística.

Una cena con sabor a reencuentro

Tamara no pudo asistir al reciente desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid —uno de los eventos más esperados del año— debido a sus compromisos profesionales en El Hormiguero. Sin embargo, ha querido tener su propio reencuentro con el diseñador en un ambiente más íntimo y relajado.

En las imágenes, ambos aparecen sonrientes y cómplices, disfrutando de una cena que combina tradición y sofisticación: desde huevos fritos con jamón hasta el emblemático postre de chocolate del restaurante. Todo con un aire de espontaneidad que contrasta con los grandes eventos a los que Tamara Falcó nos tiene acostumbrados.

El look con el que Tamara sale de su zona de confort

El estilismo que escogió para la cita no ha pasado desapercibido. Tamara combinó una blazer estructurada con lentejuelas plateadas, una prenda que brilla por sí sola, con una sudadera blanca de capucha, una mezcla entre lo casual y lo sofisticado que pocas saben equilibrar con tanta naturalidad.

Lejos de su habitual estética romántica o de los looks clásicos con sello Carolina Herrera, la empresaria apostó por una fórmula más urbana y desenfadada, perfecta para una noche informal pero con toque de glamour. La combinación resulta tan sorprendente como inspiradora, ideal para quienes buscan modernizar sus looks sin perder elegancia.

Wes Gordon, el diseñador que mejor la entiende

Wes Gordon, sucesor de Carolina Herrera al frente de la firma homónima desde 2018, ha sabido mantener la esencia de la casa mientras la adapta a una nueva generación. Bajo su dirección, Tamara se convirtió en una de sus musas, especialmente tras lucir su espectacular vestido de novia en julio de 2023, una pieza artesanal que dio la vuelta al mundo.

El look de Tamara Falcó con Wes Gordon. Instagram @tamara_falco

El reencuentro de ambos en Madrid no solo refleja una relación profesional sólida, sino también una amistad basada en el respeto y la admiración mutua. Tamara y Wes comparten una visión común de la moda: la elegancia atemporal con un toque contemporáneo.

Con este look, la marquesa demuestra que salir de la zona de confort puede ser la clave del estilo. Una lección más de una de las mujeres más influyentes del panorama nacional, capaz de mezclar brillos y sudaderas con el mismo acierto con el que combina la alta costura y la naturalidad.