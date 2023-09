De Paula Echevarría a Laura Matamoros: así ha sido la vuelta al cole de los hijos de las famosas

Las influencers españolas han querido compartir la vuelta al colegio de los pequeños de la casa. Un día de sentimientos encontrados. Una mezcla de nervios, ilusión ante el nuevo curso que hoy empieza en muchos colegios de nuestro país.

Entre las famosas que han querido compartir este primer día está la actriz Paula Echevarria. Aunque la intérprete es una "veterana" ya que tiene una hija mayor, Daniela, nacida de su matrimonio con David Bustamante, ya muy acostumbrada a esto del primer día de cole, no lo es tanto con el menor de sus hijos, Miki, nacido de su relación con Miguel Torres.

Miguel, hijo de Paula Echevarria y Miguel Torres Instagram

También la presentadora Lorena Castell ha publicado el madrugón de la mañana con un fin: la vuelta al cole. Aunque en este caso ha querido compartir un fondo de pantalla de su móvil recordando una foto de su hijo Río, jugando en la playa este verano.

Río, hijo de Lorena Castell Instagram

El influencer Tomás Páramo también ha "sufrido" los nervios del primer día de su hija Catalina, junto a su hermano mayor Tomi, y lo ha compartido en sus redes sociales. Además de una bonita foto de sus dos hijos camino del colegio les ha dedicado el siguiente mensaje: " Todo empieza de nuevo, todo vuelve donde un día fue, todo lo vivido se vuelve a despertar y con otros ojos revivo aquellas ilusiones, aquellos miedos, aquella incertidumbre y esos nervios que te hacían un pequeño nudo en el estómago el primer día de clase.

Hoy crecemos un poco más, Catalina empieza el colegio y con un pequeño nudo en el estómago empezamos una nueva etapa, hoy subimos un nuevo peldaño y ese pequeño miedo siempre está cuando aún pequeños comienzas verles volar.

Les tratarán bien, serán buenas personas con los demás, aprenderán, estarán felices, se divertirán, serán fuertes si se meten con ellos… los niños y con ellos su preciosa inocencia, tan mágica y peligrosa a la vez.

Un año más agradezco y rezo por algunos de los superhéroes de nuestras vidas, los profesores. Qué labor tan bonita y qué servicio más grande, ellos se encargan del cuidado de nuestros hijos cuando nosotros no estamos y como si de los suyos propios se tratase llevan a cabo esta gran labor, entrega total para ayudarnos a nosotros a una de las tareas más difíciles, uno de los mayores retos: educarlos.

Hoy un año más, me he acercado a Tomi y le he pedido que este curso sea buena persona, que mire donde otros no miran, que acoja al nuevo y lo haga sentir uno más, que no trate mal a ningún niño, que respete a sus profesores, que ayude y pida ayuda y que a todos los mire por igual".

Laura Matamoros es una experta en compartir momentos especiales con sus hijos Matías y Benjamin. Ambos acompañan a su madre no solo en sus compromisos profesionales, sino también en sus entrenamientos haciéndoles partícipe de su día a día. Hoy le ha tocado a ella acompañar al pequeño en su primer día de clase. Un momento que también ha querido compartir con sus seguidores.

Primer día de cole de Benjamin Instagram

También Carla Goyanes también ha acompañado a su hijo Beltrán, el menor de su familia numerosa, a su primer día de clase. Y así le hemos visto de uniformado en redes.