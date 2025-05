La camisa más floral (y primaveral) de Susanna Griso es de marca francesa y queda ideal con sus jeans favoritos

¿Hay algo más previsible que llevar ropa con estampado floral en primavera? Recuperando la icónica frase de Miranda Priestley en 'El Diablo viste de Prada': '¿Flores? ¿Para primavera? Qué innovador.' Y, sin embargo, basta ver la última elección de Susanna Griso para reconciliarnos con este clásico de temporada. Porque sí, ella ha vuelto a apostar por las flores, pero lo ha hecho con una camisa que grita primavera por los cuatro costados y que, además, tiene el sello inconfundible del estilo chic francés.

Con un fondo mostaza vibrante y una mezcla de flores grandes y pequeñas en tonos cálidos, esta camisa con aires de pañuelo vintage es una oda al optimismo. Sí, a ese optimismo que buscamos por ver un cielo azul durante más de tres días seguidos y no este constante de tormentas, temperaturas bajas y cielos grises con el que llevamos conviviendo toda la primavera en Madrid y gran parte de España. En este contexto, no hay mejor antídoto fashion que la camisa de la periodista catalana para de levantar el ánimo y el look en cuestión de segundos.

Así se lleva el estampado floral esta primavera 2025 según Susanna Griso

Año tras año, el estampado floral se reinventa y se adapta a las tendencias del momento. Y aunque Miranda Priestley levantase una ceja con escepticismo, lo cierto es que no, nosotras no nos cansamos de él. Porque las flores, cuando están bien elegidas, funcionan como un recurso estético eterno. Esta temporada 2025, las vemos con un toque más artístico, en composiciones tipo collage, con bloques de color y contrastes inesperados, como el que luce la presentadora en su última aparición.

Camisa caly, de Mes Demoiselles (disponible en El Corte Inglés por 225 euros)

Camisa caly. El Corte Inglés

Una camisa de la firma francesa 'Mes Demoiselles', conocida por su estética bohemia sofisticada. Confeccionada en una mezcla ligera de algodón y viscosa, este diseño destaca por su estampado patchwork floral en diferentes gamas cromáticas: amarillos, rosas, naranjas y ese azul tan tendencia que perfila los bordes, dándole un acabado tan fresco como especial.

¿Y cómo la ha combinado Susanna Griso? Con unos vaqueros de tiro alto y corte ancho, sus favoritos, como tantas mujeres con estilo +50 que saben que este estilo es el más favorecedor y atemporal. Una elección sencilla, pero infalible, que deja todo el protagonismo a la camisa sin perder de vista el equilibrio del look. El resultado es un estilismo primaveral, luminoso y con ese je ne sais quoi que hace que hasta el estampado floral más previsible sea toda la inspiración que necesitas hasta en los días más grises.