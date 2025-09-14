La camisa roja es el nuevo básico chic del otoño: cómo llevarla con todo (según las que más saben)

El otoño 2025 está reclamando un nuevo protagonista en el armario, y no es una chaqueta, ni un bolso llamativo: es la camisa roja. Esa que tradicionalmente pensabas solo para looks de oficina se reinventa, se hace visible y se convierte en el comodín de las que aman vestir con carácter. Si la camisa blanca ha sido durante años sinónimo de pulcritud y buen gusto, este otoño el rojo la desbanca para dar alas a los outfits más atrevidos sin perder elegancia.

Street style, pasarelas y editoriales coinciden: desde Copenhague hasta París hemos visto camisas abotonadas de color rojo combinadas con faldas lenceras, trenchs cortos, pantalones oversize, tonos tierra, o total looks de rojo. Y lo mejor: su versatilidad la hace perfecta tanto para día como para noche, para oficina o para ese café de fin de semana. A continuación te contamos cómo sacarle partido, qué modelos fichar ya, y cómo combinarlas para que siempre estés impecable sin esfuerzo.

Cómo llevar la camisa roja este otoño

Las que más saben de moda coinciden en que es una de las prendas más fáciles de adaptar, si así es aunque a simple vista pienses todo lo contrario. Estas son las fórmulas que más hemos visto repetidas entre nuestras prescriptoras favoritas y te aseguramos que al emularlas, el éxito está asegurado:

Con vaqueros oscuros: un look urbano, sencillo y efectivo.

un look urbano, sencillo y efectivo. En total look rojo: camisa, pantalón y abrigo en la misma gama, con accesorios neutros.

camisa, pantalón y abrigo en la misma gama, con accesorios neutros. Con cuero o texturas otoñales: falda de piel, pantalón ancho de lana o ante, siempre con la camisa como foco.

falda de piel, pantalón ancho de lana o ante, siempre con la camisa como foco. Con tonos tierra: camel, beis o marrón, que equilibran la potencia del rojo.

camel, beis o marrón, que equilibran la potencia del rojo. Jugando con proporciones: cropped con talle alto, oversize con pantalón slim o abierta sobre un top lencero.

Las camisas rojas que marcan tendencia

Porque sabemos que ya estás pensando en sumarte a la tendencia, hemos hecho la selección definitiva de modelos que combinan estilo, versatilidad y precio.

Camisa 100% lino prémium, de Uniqlo, (49,90 euros)

Camisa 100% lino prémium. Uniqlo

Ese lino ligero y fresco que siempre aporta un aire 'effortless', ideal para llevar remangada con vaqueros o shorts negros cuando las temperaturas todavía son más bien suaves.

Camisa cuello abierto 100% lino, Massimo Dutti (rebajada a 29,95 euros)

Camisa cuello abierto 100% lino. Massimo Dutti

Despreocupada pero refinada: cuello abierto y caída fluida, perfecta con pantalones de pinzas.

Camisa de algodón cropped, de Arket (69 euros)

Camisa de algodón cropped. Arket

La versión minimalista y moderna: corte corto para jugar con proporciones, ideal con talle alto.

Blusa lisa fluida con cuello camisa y botones, de Sfera (17,99 euros)

Blusa lisa fluida con cuello camisa y botones. Sfera

El hallazgo 'low cost' que parece mucho más caro de lo que cuesta, perfecta para el día a día.

Camisa mezcla de lino con bolsillo, de Parfois (35,99 euros)

Camisa mezcla de lino con bolsillo. Parfois

Minimalista con un punto desenfadado, oversized y con bolsillo, lista para un look de oficina en clave casual.

Camisa Max de rayas rojo y crudo, de Sézane (95 euros)

Camisa Max de rayas rojo y crudo. Sézane

Sus rayas verticales alargan visualmente; el acabado y los detalles (puños, cuello) la hacen perfecta para salir del rojo liso.

Women’s shirt shaning, de American Vintage (rebajada a 62,50 euros)

Women’s shirt shaning. American Vintage

Fluida, sofisticada y con caída perfecta, la camisa roja que se lleva con falda satinada y tacones.

Más allá de la pasarela, son los looks de calle los que confirman su éxito: camisas rojas sueltas con vaqueros rectos, abiertas sobre vestidos lenceros, en clave working con sastre oversize o bajo un trench camel. Una prenda que lo mismo suma elegancia a un vaquero que dramatismo a un conjunto de noche.

La camisa roja ya no es una prenda atrevida, sino el nuevo uniforme de estilo. Versátil, potente y chic, es capaz de transformar hasta los básicos más sencillos. Si este otoño quieres invertir en una pieza con personalidad, empieza aquí: la camisa roja es el fichaje más inteligente de la temporada.