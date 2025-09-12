Chaquetas bouclé: el uniforme de las chicas pijas y clásicas que mejor visten este otoño

Hay prendas que, por mucho que pasen los años, siguen teniendo ese magnetismo innegable de la moda atemporal. Las chaquetas bouclé son una de ellas: evocan sofisticación, aportan estructura al look y funcionan igual de bien con vaqueros que con una falda midi. Las 'insiders' más clásicas lo saben y las han convertido en su uniforme este otoño.

Desde las pasarelas hasta el 'street style', no hay estilista ni experta en moda que no la coloque en lo más alto de sus armarios cápsula. Porque pocas prendas son capaces de transformar un jean básico, un pantalón de pinzas o incluso un vestido de punto en un conjunto de matrícula de honor.

Por qué la chaqueta bouclé es la prenda favorita de las chicas con más estilo

Inspirada en el legado de Coco Chanel, la chaqueta bouclé ha trascendido décadas manteniéndose intacta en su esencia. Su estructura elegante, los botones joya y la textura rica de sus tejidos aportan un aire sofisticado que resulta infalible. El secreto está en su versatilidad: funciona igual de bien en un look de oficina que en una salida nocturna, y puede ser el toque diferencial en un estilismo casual con deportivas.

Además, su encanto radica en la capacidad de evocar esa estética aristocrática sin esfuerzo, propia de las mujeres que siempre han marcado la pauta en la moda. Desde Jackie Kennedy en los años 60 hasta las parisinas más cool de hoy, la chaqueta bouclé ha simbolizado un estilo discreto pero rotundo. Actualmente, con el auge del estilo 'old money' y la estética 'coquette', su relevancia ha vuelto a dispararse: es la prenda que dice mucho sin necesidad de gritar, y que convierte cualquier look en un gesto de elegancia estudiada.

Los modelos que vas a querer en tu armario

Este otoño, la vemos en tonos atemporales como el negro y el blanco, pero también en apuestas más arriesgadas como el azul vibrante o el burdeos. La clave está en cómo la combines: cuanto más sencillo sea el resto del look, más protagonismo cobrará la chaqueta.

Chaqueta castel, de Tinta y Bariloche (195 euros)

Chaqueta castel. Tinta y Bariloche

Clásica, elegante y con un toque de tweed brillante, es la definición perfecta de fondo de armario eterno.

Chaqueta Meredith, de ba&sh (295 euros)

Chaqueta Meredith. ba&sh

El color más sofisticado de la temporada en un corte estructurado impecable que elevará cualquier look de día o de noche.

Blazer Helen tweed, de Paris/64 (195 euros)

Blazer Helen tweed. Paris/64

Una versión fresca y vibrante del bouclé, con un patrón cruzado en azul que aporta dinamismo y un punto 'très chic'.

Chaqueta bouclé con botones joya, de Mango (39,99 euros)

Chaqueta bouclé con botones joya. Mango

Minimalista, pero con el detalle que marca la diferencia: sus botones joya aportan un guiño al lujoso silencioso que tanto triunfa.

Chaqueta bouclé bolsillos, de Mango (79,99 euros)

Chaqueta bouclé bolsillos. Mango

Con silueta estructurada y acabado minimalista, es la más versátil para looks de oficina o para elevar tus vaqueros favoritos.

Chaqueta en bouclé blanco y negro, de H&M (39,99 euros)

Chaqueta en bouclé blanco y negro. H&M

El mix más parisino posible. Blanca con ribetes negros, lista para combinar con vaqueros rectos y bailarinas tipo 'slingback'.

Chaqueta corta en bouclé azul vivo, de H&M (37,99 euros)

Chaqueta corta en bouclé azul vivo. H&M

Si buscas un punto atrevido, este azul intenso añade frescura sin perder la esencia clásica.

Así se lleva la chaqueta bouclé según las que más saben

Una vez más, las 'insiders' lo tienen claro: menos es más. Combínala con vaqueros de corte recto, camiseta básica y bailarinas si buscas un look sin esfuerzo con tintes parisinos. Para la oficina, súmale pantalones de pinzas y mocasines, y si quieres un estilismo nocturno, atrévete a llevarla sobre un vestido lencero.

Ya lo sabes, esta temporada, la chaqueta bouclé no es solo una tendencia más: es toda una declaración de estilo. La llevan las chicas que entienden la moda como un arte atemporal, que saben que el verdadero lujo está en invertir en prendas que trascienden modas pasajeras. Y sí, esta prenda es la prueba de que el estilo clásico siempre gana la partida.