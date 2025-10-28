Camiseta de rayas y vaqueros: el uniforme casual de Rigoberta Bandini para anunciar que será la próxima presentadora de los Goya

Rigoberta Bandini ha vuelto a conquistar con su naturalidad y estilo propio. La artista, que ha sido confirmada como presentadora de la 40ª edición de los Premios Goya junto al actor Luis Tosar,acudió a la rueda de prensa celebrada en Barcelona con un look que define perfectamente su personalidad: espontánea, creativa y con un toque rebelde.

La intérprete de Ay mamá eligió un top de manga larga a rayas rojas y negras, ceñido y de inspiración retro, que combinó con pantalones anchos de pinzas en color negro. Una mezcla equilibrada entre lo casual y lo sofisticado que reflejó ese espíritu ‘effortless chic’ que tanto la caracteriza.

Un look cómodo y con mensaje

Rigoberta Bandini apostó por la comodidad sin renunciar a la fuerza visual. El juego de rayas en tonos rojos, tan asociados a la pasión y la energía, funcionó como una declaración de intenciones: una mujer segura de sí misma, sin artificios, pero con mucho carácter. Los pantalones de corte fluido aportaban movimiento, mientras que los botines negros de suela track añadían un punto contemporáneo y urbano al conjunto.

Rigoberta Bandini. Gtres

En cuanto a los accesorios, la cantante completó el look con un collar plateado de eslabones y discretos pendientes, una elección minimalista pero con presencia. Su peinado —un recogido relajado con mechones sueltos— reforzaba ese aire natural que siempre ha defendido tanto en su música como en su imagen pública.

Un estilo coherente con su personalidad

Lejos de las tendencias efímeras, Rigoberta Bandini ha construido una estética que combina la feminidad con la libertad de expresión. Su look para esta presentación no fue una excepción: una propuesta atemporal, honesta y coherente con su discurso artístico.

En un momento en el que la moda se debate entre la sobriedad y el exceso, ella demuestra que el equilibrio puede encontrarse en la sencillez.

El look de Rigoberta Bandini. Gtres

Además, su elección conecta con el espíritu de los Premios Goya 2026, que este año se celebrarán el 28 de febrero en Barcelona y que prometen representar “todas las diversidades culturales de España”, tal y como avanzó Luis Tosar. Un mensaje con el que Rigoberta, símbolo de libertad creativa, encaja a la perfección.

Un acierto de estilo que anticipa una gala histórica

El tándem formado por Tosar y Bandini promete una gala emocionante y llena de autenticidad. Y si el anuncio ya nos ha dejado un look tan inspirador, todo apunta a que la cantante volverá a sorprender sobre el escenario de los Goya, donde su elegancia natural y su frescura serán protagonistas.

Rigoberta Bandini vuelve a recordarnos que la moda también puede ser una forma de expresión libre y poderosa, sin necesidad de artificios ni excesos.