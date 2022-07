Carmen Lomana en bañador bicolor (de efecto tipazo) es lo más elegante que vas a ver en una piscina este verano

Mientras nosotras aún nos seguimos recuperando del lookazo de Carmen Lomana en su fiesta el Santo Mauro, ella nos ha dejado este posado al más puro estilo diva de Hollywood en una piscina. Y es que Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana. Por eso ha recuperado una fotografía de su escapada a Málaga hace unos meses para dejarnos estas preciosas fotografía y ver mejor esta maravilla de bañador bicolor que en aquella ocasión solo nos había enseñado con una foto sentada y no podía apreciar del todo bien. Porque Carmen Lomana es elegancia hasta en la piscina y lo ha vuelto a demostrar.

La última fotografía que ha querido compartir Carmen Lomana en su cuenta de Instagram (últimamente está muy pero que muy activa) ha sido la de ella disfrutando de una maravillosa piscina en un hotel de Málaga luciendo tipazo en bañador, demostrando así que la edad no pasa por ella, y que hay que lucir nuestro cuerpo sin ningún tipo de complejo ni miedos. ¿Dónde hay que firmar para llegar a su edad con ese tipazo y energía? ¡Nosotras queremos la fórmula!

Y es que los bañadores bicolor son máxima tendencia y si no que se lo digan a Chanel con su bañador que se ha convertido en el top más deseado por la expertas en moda. Las expertas de moda y celebrieties ya han fichado la prenda estrella del verano y no se trata de un vestido, una falda midi o unas sandalias, sino del bañador bicolor de Chanel. Una prenda muy versátil y clásica inspirada en la moda de baño del antiguo Hollywood que las insiders utilizan tanto de bañador como de top al que Carmen Lomana nos ha trasladado con este bañador bicolor del que aún no sabemos la marca.

La prenda de baño que ha conquistado a nuestra socialité favorita es un bonito bañador de una sola pieza de tirantes y bicolor en blanco y negro, una de las combinaciones a las que Carmen Lomana más recurre en muchos de sus looks, tanto de día como de noche. A esta pieza de estética años 50 ha querido añadirle unas gafas de sol con montura de pasta en color blanco y silueta cat-eye, para resaltar todavía más ese aire vintage y chic que parece acompañarla siempre en cualquiera de sus estilismos. ¡Maravillosa!