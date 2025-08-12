Las chicas de septiembre van a necesitar el vaquero de Zara con crochet que ya ha estrenado Rocío Osorno

La llegada de septiembre trae consigo ese cambio de armario en el que las prendas versátiles y con un toque especial se convierten en protagonistas absolutas. Este año, una de las piezas que promete arrasar es el vaquero de tiro alto con detalle de crochet de Zara, y no lo decimos solo nosotros: Rocío Osornoya lo ha estrenado y nos ha demostrado cómo llevarlo con estilo.

La influencer sevillana, conocida por su gusto impecable y su habilidad para adelantarse a las tendencias, ha compartido en Instagram varios looks con estos jeans que combinan lo mejor del estilo casual con un guiño artesanal. El diseño no es un vaquero cualquiera: se trata de un modelo wide leg (pernera ancha) que estiliza la figura y aporta comodidad, con cinco bolsillos clásicos y cierre frontal de botones.

El detalle que marca la diferencia: el crochet

Lo que hace único a este pantalón es la banda lateral de crochet en color blanco, un detalle que recorre toda la pierna y que aporta un toque romántico y boho al clásico denim azul medio. Este contraste no solo suma puntos de originalidad, sino que también lo convierte en una prenda perfecta para el entretiempo, cuando todavía podemos jugar con looks frescos pero con guiños otoñales.

El bajo sin costura le da un aire desenfadado y juvenil, ideal para combinar con tops ligeros en las últimas semanas de calor o con jerséis finos y blazers cuando bajen las temperaturas.

Cómo combinarlo según Rocío Osorno

En su reel, Rocío ha mostrado varias opciones para sacar partido a estos vaqueros: desde camisetas básicas blancas y sandalias planas para un look relajado, hasta camisas fluidas y tacones para una propuesta más sofisticada. La versatilidad del corte wide leg y el color azul lavado hacen que encaje tanto con calzado deportivo como con botas cowboy, otra de las tendencias que veremos fuerte este otoño. El toque artesanal del crochet también abre la puerta a combinarlo con accesorios de fibras naturales, como bolsos de rafia o cinturones trenzados, para mantener esa estética bohemia tan apetecible en septiembre.

Vaqueros crochet. Zara

No es de extrañar que este Jeans Z1975 Wide Leg Tiro Alto Combinado Crochet, con un precio original de 39,95 euros, se haya agotado rápidamente en la web de Zara. La mezcla de diseño atemporal, comodidad y un detalle diferenciador ha conquistado a las amantes de la moda que buscan piezas especiales sin dejarse un gran presupuesto. Aunque ya está agotado online, todavía se puede encontrar en algunas tiendas físicas o buscar opciones similares dentro de la colección actual. Sin duda, es un ejemplo perfecto de cómo un básico renovado puede convertirse en la prenda estrella del mes.

La tendencia del denim con detalles

El crochet no es el único recurso que está marcando la diferencia en los jeans de esta temporada. Bordados, aplicaciones de encaje y costuras vistas son algunas de las apuestas de las firmas para actualizar el denim. Sin embargo, el modelo de Rocío Osorno logra un equilibrio perfecto: mantiene la esencia del vaquero clásico, pero añade un toque femenino y artesanal que lo hace especial.

En definitiva, este vaquero de Zara con crochet es todo lo que necesitamos para estrenar septiembre con estilo: versátil, cómodo y con personalidad. Y si Rocío Osorno ya lo ha incorporado a su armario, está claro que es una inversión segura para quienes quieren empezar la temporada a la última.

