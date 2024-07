El look más moderno (e inesperado) de Victoria Federica para irse de fiesta con amigos en Ibiza

Victoria Federica sigue el Ibiza, y este vez junto a su amiga Rocío Laffón. Victoria Federica sí que sabe empezar el mes de junio como dios manda, en Ibiza y disfrutando de los mejores rincones de la isla. Y dejándonos su estilismo para que nos sirva de inspiración. Y es que la hija de la Infanta Elena primero se fue con una de sus firmas de lujo asequible favoritas, Off-White, que ha decorado este verano Casa Jondal. Adoptando el espíritu relajado de la isla y canalizando la visión contemporánea de Off-White, la marca amplía su oferta con una cápsula de vacaciones de verano. Y si ayer le veíamos la camisa de flores de más de 700 euros o unas bermudas blancas de lo más tendencia, ahora ha sacado su lado más moderno e inesperado con la marca Nude Project. Una de las marcas (made in Spain) que están arrasando entre los jóvenes y un modelo que, actualmente, no está disponible en su página web.

Para cualquier firma actual, llegar a vestir a Ester Expósito, Aitana o Victoria Federica, entre otros muchos rostros conocidos, es un sueño inalcanzable, pero para Alex Benlloch y Bruno Casanovas se trata de su realidad. Si contar con este tipo de nombres entre su lista de clientes es ya un hito en sí mismo, conseguirlo con una empresa española creada hace solo cuatro años por dos chicos que aún ni habían cumplido los 20 años, si hablamos de Nude Project con la que Victoria Federica ahora está pasando unos días en Ibiza junto a sus amigos y con un outfit de lo más moderno. Es por esto, que no nos sorprende que las celebs se decidan por incorporar la nueva tendencia viral de gorra con pañuelo en sus atuendos del día a día u on-the-go. Combinar una gorra con un pañuelo es el 'trend' que ya han llevado tus celebrities favoritas y que lo va a petar este verano como ha demostrado Vic.

Victoria Federica. @vicmabor

Victoria Federica en Ibiza. @vicmabor

¿Cómo llevar la gorra con pañuelo como Victoria Federica?

No tardarás en ver a cualquier famosa con este combinación, ya que además de ser muy estiloso es muy práctico para verano y para que no te reconozcan. La cuestión está elegir la gorra que más te guste y combine con tu look, y añadirle un pañuelo por encima anudado al cuello.