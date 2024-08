No se puede ser más bohemia que María Pombo con el vestido de firma española ideal para las últimas noches de verano

Cuando hablamos de María Pombo, no solo hablamos de una de las influencers más destacadas de España, sino de una verdadera creadora de tendencias. Su estilo fresco, natural y siempre en sintonía con las últimas tendencias nos tiene cautivadas desde hace años. Y es que María no solo nos inspira con sus looks, sino que también nos introduce a nuevas firmas que rápidamente se ganan un hueco en nuestros armarios. El último descubrimiento de la influencer ha sido nada menos que Titina Villegas, una firma 'made in Spain' que ha conseguido colarse en la maleta de vacaciones a Bilbao de María.

La llegada del final del verano no significa, ni de lejos, el adiós a nuestros vestidos bohemios. Al contrario, es la oportunidad perfecta para lucir esas prendas que nos acompañarán en las noches templadas de septiembre. María lo sabe y nos ha dejado a todas con la boca abierta con su elección para un fin de semana en Bilbao y un vestido que captura a la perfección la esencia boho chic que tanto amamos. La elección no podría haber sido más acertada; un diseño que fusiona lo mejor del estilo bohemio con la elegancia y el confort, ideal para esos días en los que queremos lucir radiantes sin renunciar a la comodidad.

El diseño que ha llevado la madrileña en otro de sus viajes por el norte, lamentablemente, no está disponible en la web, pero tranquilas, no todo está perdido: en la tienda online de Titina Villegas puedes encontrar un sinfín de diseños similares, igual de irresistibles y con ese toque bohemio que ha hecho de la firma un auténtico referente este verano. Y lo mejor de todo: a un precio superasequible, solo 45 euros. Un auténtico flechazo. Estos vestidos, además, son talla única, lo que añade un plus de comodidad y versatilidad, adaptándose a todas las siluetas y estilos, una de las razones por las que se han convertido en un favorito de muchas.

Vestido indio 1515 de Titina Villegas (45 euros)

Vestido indio 1515 Titina Villegas

Los vestidos indios de esta joya 'made in Spain' con su corte fluido, estampado floral y detalles que evocan a la naturaleza, es el epítome del estilo boho chic. Este estilo, que nació en los años 70 y que ha tenido un renacer glorioso en las últimas temporadas, seguirá pisando fuerte este otoño 2024. Los vestidos bohemios se combinan a la perfección con chaquetas de cuero o vaqueras, botas cowboy y sombreros, creando looks que son a la vez desenfadados y llenos de personalidad.

Vestido indio 1523 de Titina Villegas (45 euros)

Vestido 1523 Titina Villegas

Así que, si estás buscando una prenda que combine estilo, comodidad y un toque bohemio, no dudes en echar un vistazo a la web de Titina Villegas. Sus vestidos no solo son un flechazo seguro, sino que además tienen un precio más que asequible.