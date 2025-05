5 looks de oficina de mayo para los 5 días de la semana

Nuevo mes, nuevos looks de oficina. Está claro que el mes de abril no nos ha dado la tregua suficiente (y que todos necesitábamos) para disfrutar del buen tiempo y, por ende, aumentar nuestras ganas de estrenar prendas fresquitas y primaverales. No obstante, todo indica que hasta donde sabemos, mayo nos alegrará los días, así como dará la vitamina D a nuestra piel, mientras que nosotras nos ocuparemos de protagonizar todo un despliegue de estilismos para ir a trabajar arreglada y de la manera más fashion.

Esta vez hemos seleccionado 5 looks de oficina para los 5 días laborales de la semana. Todos ellos son totalmente compatibles para cualquier oficinista desde con un dress code más libre y pemisivo hasta otro más estricto. Asimismo, lo esencial es la búsqueda de la funcionalidad, así como de la comodidad durante las ocho horas de jornada, pero con la compatibilidad con las tendencias o el buen gusto. Por ello, a pocos días de haber comenzado mayo, hemos escogido diferentes estilismos que darán juego a tu fondo de armario y podrás utilizar tanto dentro como fuera de la oficina.

Look 1

Un look de oficina de lo más cómodo, versátil y funcional. Cogeremos un mono vaquero en blanco de Mango que destaca por su cremallera delantera, así como por su cinturón incorporado para enfatizar la cintura. Con ello, también utilizaremos tanto un bolso trenzado en Mocha Mousse y unas sandalias planas con detalle metalizado de Zara. Perfecto para aquellas que van con prisas por la mañana y no se quieren comer la cabeza a la hora de vestir.

Mono vaquero, de Mango (50 euros)

Mono vaquero. Mango

Bolso trenzado, de Zara (50 euros)

Bolso trenzado. Zara

Sandalia plana con detalle metalizado, de Zara (30 euros)

Sandalia plana con detalle metalizado. Zara

Look 2

Para las mujeres más románticas y dulces vistiendo, tenemos la alternativa perfecta para el mes de mayo. Apostaremos por un tank top blanco básico de Zara junto con unas bermudas en rosa empolvado de COS. Una combinación acertada para asistir al trabajo cumpliendo un protocolo formal. No obstante, para dar un poco más de diversión, añadiremos un collar en cascada con abalorios de frutas de la marca gallega y unas bailarinas destalonadas en rosa palo de efecto satinado de Bershka. Finalmente, para meter absolutamente todo, confiaremos de un bolso shopper en blanco curdo de Lefties.

Tank top, de Zara (9 euros)

Tank top. Zara

Bermudas en rosa empolvado, de COS (89 euros)

Bermudas en rosa empolvado. COS

Bailarinas destalonadas, de Bershka (26 euros)

Bailarinas destalonadas. Bershka

Collar cascada, de Zara (30 euros)

Collar cascada. Zara

Bolso shopper, de Lefties (20 euros)

Bolso shopper. Lefties

Look 3

Los twin set son una de las opciones más sensatas dentro de los looks de oficina. Por ello, hemos seleccionado el top y la falda midi de estampado de rayas en bicolor de Mango Outlet a un precio súper económico. Para dar un contraste de color para destacar, hemos escogido tanto un collar de abalorios en rojo de Zara como un bolso de hombro con tachuelas al tono en Parfois. Todo un acierto para ir arreglada y fashionista en tu empleo.

Top de rayas, de Mango Outlet (rebajado a 16 euros)

Top de rayas. Mango Outlet

Falda de rayas, de Mango Outlet (rebajada a 26 euros)

Falda de rayas. Mango Outlet

Collar de abalorios, de Zara (26 euros)

Collar de abalorios. Zara

Bolso con tachuelas, de Parfois (60 euros)

Bolso con tachuelas. Parfois

Look 4

Para las mujeres clásicas y sofisticadas, tenemos la solución para destacar entre sus compañeros del trabajo. Comenzaremos con un top asimétrico en blanco de Mango junto con una falda evasé a juego de Massimo Dutti. Si quieres elevar el look de una manera sutil, una compra de lo más inteligente será este cinturón fino en negro de Next, un bolso de hombro de Parfois y unas bailarinas mesh (que se volverán a llevar de nuevo esta temporada) de Mango.

Top asimétrico, de Mango (26 euros)

Top asimétrico. Mango

Falda evasé, de Massimo Dutti (80 euros)

Falda evasé. Massimo Dutti

Cinturón fino, de Next (26 euros)

Cinturón fino. Next

Bolso de hombro, de Parfois (30 euros)

Bolso de hombro. Parfois

Bailarinas mesh, de Mango (36 euros)

Bailarinas mesh. Mango

Look 5

Si apuestas por la comodidad absoluta, así como por las prendas básicas de fondo de armario, querrás saber cuál es tu mejor look de oficina este mayo. Se trata de un top fruncido en blanco de H&M que combinaremos con vaqueros relajados de Mango. Ahora bien, si tu punto destacable son los accesorios, hemos dado con los más en tendencia para hacer de este outfit un poco más diferente. Como el bolso de animal print de Parfois con sandalias de tacón sensato de Bershka (súper rebajadas) y un pañuelo bohemio para el cuello de Parfois.

Top fruncido, de H&M (18 euros)

Top fruncido. H&M

Vaqueros relajados, de Mango (40 euros)

Vaqueros relajados. Mango

Sandalias de tacón sensato, de Bershka (rebajadas a 18 euros)

Sandalias de tacón sensato. Bershka

Bolso de estampado animal, de Parfois (80 euros)

Bolso de estampado animal. Parfois

Pañuelo estampado, de Parfois (11 euros)

Pañuelo estampado. Parfois

A día de hoy, los looks de oficina nos dan infinidades de posibilidades de destacar y deslumbrar durante las ocho horas de jornada. ¿Cuál es tu favorito y piensas ponerte este mayo?