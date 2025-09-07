Victoria Federica y el combo camiseta negra + falda 'animal print' que vas a copiar en tu próxima cena de amigas

Si hay algo que nos encanta de Victoria Federica es su camaleónica personalidad a la hora de vestir. Y es que la Infanta Elena tan pronto puede llevar un vestido de invitada perfecta como los mocasines más tendencia de la temporada que un look en clave 'Generación Z'. De este último es del que te venimos a hablar hoy y de como en manos de la royal, una camiseta aparentemente básica se puede convertir en el mejor comodín de estilo en el armario urbanita de cualquier veinteañera (y más allá).

Como la mayoría de españoles y españolas, la sobrina del Rey Felipe VI ha aprovechado esta primera semana de septiembre para reencontrarse con amistades que llevaba sin ver todo el verano, y ¿qué mejor plan de sábado que irse de concierto y acabar de cena por las calles de la capital? Pues ese justo ha sido el plan de la sobrina de Vic y su amiga Nina.

El estampado 'animal print': el eterno favorito que vuelve cada otoño

Entre todas las tendencias que se repiten temporada tras temporada, el estampado de leopardo es uno de los más infalibles. Y no es casualidad que expertas en estilo como Victoria Federica lo tengan entre sus básicos: aporta carácter, es favorecedor y, sobre todo, nunca pasa de moda. De hecho, para este otoño 2025, el 'animal print' vuelve con más fuerza que nunca en faldas midi, pantalones fluidos y abrigos, tal y como hemos visto en las pasarelas internacionales.

Vic lo confirma con este look: sabe que este estampado es el recurso perfecto para elevar cualquier estilismo sin necesidad de grandes artificios, y lo combina con la naturalidad de quien entiende la moda como una extensión de su propia personalidad.

El look urbano de Victoria Federica para una noche en Madrid

El estilismo en cuestión estaba compuesto por una camiseta negra oversize de Balenciaga, ese tipo de prenda aparentemente sencilla, pero que, gracias a pequeños detalles y al corte, se convierte en un imprescindible de estilo. La combinó con una falda de leopardo y varios collares plateados superpuestos que aportaban un aire desenfadado y juvenil. A todo ello sumó un cinturón negro y, aunque no lo vemos en las imágenes, todo apunta a que completó el look con zapatillas en la misma línea urbana.

El look de Victoria Federica. @vicmabor

Un conjunto cómodo y con mucha personalidad que demuestra, una vez más, por qué nuestra 'royal' se ha convertido es uno de los referentes fashion más seguidos de su generación. Y es que con ella, hasta una cena improvisada con amigas se convierte en la mejor inspiración de moda para arrancar septiembre con mucho estilo.