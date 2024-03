Coperni se pasa el juego de la moda y revoluciona las redes sociales con su nuevo bolso de aire

La Semana de la Moda de París no nos deja de sorprender, si primero fue Georgina Rodríguez desfilando para Vetements con una camiseta de fútbol de Cristiano Ronaldo firmada, ahora es Coperni el que acaba de revolucionar el mundo de la moda y las redes sociales con el anuncio de su nuevo bolso que presentará esta noche en su desfile. ¿Un bolso de aire? Pues Coperni parece que lo ha hecho realidad. The Air Swipe Bag, será presentado esta noche con su colección Otoño/Invierno 2024, pero con su publicación en redes sociales ya lo han revolucionado todo como hicieron con su bolso de cristal. Hecho de 'silica erogel' un nanomaterial de la NASA, el sólido más ligero del planeta tierra. Este delicado nanomaterial ha sido usado por la NASA para capturar polvo de estrellas. El bolso Air Swipe de Coperni es el objeto más grande jamás hecho de este nanomaterial de tecnología espacial. ¿Estáis flipando? Nosotras también. ¿Estaremos ante el bolso del futuro?

Eso sí, aunque hasta que lo veamos desfilar esta noche no vamos a confirmar que esto no sea una acción de marketing de Coperni para promocionar su desfile, y que en verdad este bolso no exista. Pero si nos ceñimos a su presentación se trata de un bolso hecho con un 99% de aire y un 1% de vidrio, pesaría 33 gramos con unas dimensiones de 27x16x6cm, y desarrollado por el profesor Ioannis Michaloudis. Aunque no tenemos que dudar porque ya lanzaron uno realizado con piedra de meteorito (que costaba 40.000 euros) o aquel famoso bolso de cristal que Gigi Hadid lució sobre la pasarela de otoño-invierno 2022/2023 y que Kylie Jenner o Doja Cat lucirían después y que fue el que inició esta revolución, convirtiéndose en uno de los más memorables de la firma, que logró que su famosa silueta Swipe llegara aún más lejos. O lo que es lo mismo, pasaríamos del bolso de cristal al de aire.

Eso sí, lo que aún no han desvelado desde Coperni es el precio que tendrá este bolso de aire, lo que sí han contestado a las preguntas de la gente, es que el bolso soporta el peso de un iPhone. Tal fue la fiebre desatada, que el bolso de cristal de Coperni logró poner el foco en los bolsos transparentes y, ¿serán los bolsos de aire, el futuro?