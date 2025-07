Cuando llegan los 35 grados, las editoras de moda se enamoran de estas compras fresquitas

Cuando llega el calor, las chicas se enamoran de estas compras. Porque las altas temperaturas también revolucionan los fondos de armario a través de la abundancia e importancia de los materiales ligeros o fresquitos que nos ayudan a superarlas, pero sin renunciar a las tendencias de verano 2025. Somos totalmente conscientes de que los 35 grados de media que están haciendo estos días están influyendo directamente en nuestro estado de ánimo o, también, a la poca motivación a la hora de enfrentarse al outfit of the day. Pero, la clave del éxito se basa en no solamente verse bien, sino en sentirse bien, apostando por aquella ropa que nos ofrece movimiento, evitando la incomodidad.

Desmintamos los mitos. La fusión de la frescura con un aire fashion es totalmente posible, así como también encontrar un punto de equilibrio entre ambos. Porque vestirse bajo el calor abrasador no es cuestión de sufrir en el intento, sino de desafiarlo con mucho estilo ante la humedad o la brisa caliente que tenemos día tras día. Cabe destacar que venimos de las rebajas, semanas donde hemos aprovechado para instalar en nuestro vestidor todos los esenciales veraniegos a un precio más asequible, como pueden ser vestidos de lino, sandalias más llevadas de esta temporada (como las romanas o alpargatas) u otras prendas relajadas de materiales livianos, entre otros. No obstante, nuestra función como editoras de moda en la sección Lifestyle de La Razón no ha terminado aquí, sino todo al contrario: sigue alerta en búsqueda de las compras fresquitas que merecen la pena invertir este julio. Todo ello para que tengamos todo controlado y que el sofoco de las insufribles temperaturas no nos imponga conformarnos con cualquier cosa del armario sin tener una estrategia clara a ejecutar.

Las compras más fresquitas y perfectas para el verano

Como sabemos que este verano no terminará pronto, sentimos la necesidad de conformar una lista de las compras fresquitas perfectas para el verano que darán mucho juego en nuestros estilismos. Eso sí, todas ellas con la capacidad de evitar el calor a toda costa o, por lo menos, intentarlo con tejidos finos o transpirables. Hemos investigado en marcas de moda de gran calibre como Zara, Mango, Massimo Dutti o Carmen Says, entre otras alternativas, donde hemos dado con las prendas que las insiders más modernas ya se han comprado y están combinando con mucha personalidad.

Top lencero, de Zara (36 euros)

Blusa bordada, de Mango Outlet (rebajada a 20 euros)

Falda con fajín, de Mango (70 euros)

Top halter, de Massimo Dutti (50 euros)

Top de lino, de Massimo Dutti (26 euros)

Vestido de lunares, de & Other Stories (rebajado a 89 euros)

Bermudas cruzadas, de COS (89 euros)

Top floral, de Carmen Says (rebajado a 47 euros)

Falda floral, de Carmen Says (rebajada a 55 euros)

Camisa de rayas, de Mango (46 euros)

Pantalón de rayas, de Mango (50 euros)

Vestido de lino, de Parfois (50 euros)

De esta manera da gusto comenzar el día aunque sea con más de 35 grados. Tus citas favoritas, los looks de oficina o la maleta de vacaciones no deben verse perjudicadas este verano, confiando en las prendas que fusiona las tendencias con materiales ligeros.