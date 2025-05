Después de ponerse la flor, Victoria Federica se vuelve a vestir de amazona para la noche de jueves en la Feria de Abril

Jueves de Feria de Abril con muchos famosos por el Real, y de nuevo, Victoria Federica se ha vuelto a vestir de flamenca para pasar la noche del jueves con su amiga Rocío Laffón que después de estar trabajando en Madrid, ya ha llegado a Sevilla para disfrutar de los últimos días. Si en el primer día, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar optó por disfrutar de la Feria a lomos de un caballo, reafirmando así su vinculación con el mundo ecuestre, que ha sido parte de su vida desde la infancia. Borja, por su parte, habría compartido paseo y sonrisas con ella, demostrando que la relación va viento en popa pese a la diferencia de edad. El segundo lo hizo vestida con un traje de flamenca, pero nosotras nos quedamos con su momento amazona.

Si ayer decía, "Que ganas tenía de ponerme la flor", con un vestido de flamenca azul, ahora de nuevo ya está vestida de amazona con chaquetilla corta y sombrero. Mientras que a su amiga Rocío Laffón sí que la vemos con un traje de gitana de lunares, el estampado más clásico , y que más estamos viendo en esta edición de la Feria de Abril 2025.

Victoria Federica vuelve a derrochar estilo vestida de amazona

Victoria Federica ha apostado por dejar de lado el tradicional traje de flamenca, los lunares y los faralaes para vestirse de corto y transformarse en la amazona más estilosa y elegante. Las mujeres también se visten de corto para montar a caballo en la Feria de Abril y popularmente, se las conoce como amazonas que es de lo que va vestida Victoria Federica. El traje femenino también se compone de chaquetilla y chaleco a juego. En lugar de llevar calzonas, las mujeres visten falda larga y amplia de un color que contraste con el del chaleco y la chaquetilla, sombrero y cabello recogido en un moño bajo.

Victoria Federica en la Feria de Abril junto a su amiga Rocío Laffón. @rochilaffon

Aunque al ser la foto en blanco y negro, la que Rocío Laffón nos ha compartido en sus Stories de Instagram, no podemos apreciar los colores, parece que Vic ha lucido el mismo look de amazonas con la que la vimos el martes. Un look de amazona formado por una chaquetilla corta, en color gris con detalles de pedrería negra y camisa blanca. Y lo ha acompañado con una falda larga amplia a tono, y el complemento imprescindible: un sombrero también en negro, con moño bajo y un maquillaje marcado con el que estaba guapísima.