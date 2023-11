Después de ver el lookazo de Amelia Bono, solo le pedimos a Marta Ortega que vuelva a sacar este vestido de Zara

Amelia Bono nos crea necesidades diarias, eso es una realidad. Por algo la hija de José Bono se cuela en la lista de mujeres mejor vestidas año tras año, y este 2023 no será menos. Además, nos encanta su estilo casual con prendas 'low cost' que todas podemos tener en nuestro armario. Porque Amelia Bono es una gran amante de Zara, pero esta vez nos ha roto el corazón, porque nos ha enamorado con este vestido que ya no podemos comprar, porque es del año pasado. O lo que es lo mismo, Marta Ortega, necesitamos que lo vuelvas a poner a la venta. Porque es un diseño cómodo, elegante y a la vez de manga larga y cuello subido para que no pasemos nada de frío con esta bajada de temperaturas. Un vestido que a la vez que es sueltecito, es de 'efecto tipazo', y eso es todo lo que necesitamos en nuestro armario este invierno para llevar con botas altas, botines o zapatillas.

Un vestido de esos largos que es apto para mujeres bajitas como nosotras y como Amelia Bono. Un diseño estampado en tonos naranjas y marrones, que aunque no es el color rojo más tendencia como el del abrigo de Naty Abascal, también son unos colores de lo más otoñales, de esos que son fondo de armario, temporada tras temporada.

Porque además de enamorarnos con su estilo, Amelia Bono lo hace con la energía y el buen rollo que desprende en cada uno de sus vídeos de Instagram.