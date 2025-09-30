El detalle más rompedor del look de la Reina Letizia en los Premios Retina ECO: sus zapatos bicolor

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que sabe cómo dar protagonismo a los complementos en sus apariciones públicas. En la entrega de la quinta edición de los Premios Retina ECO 2025, celebrada en el Real Teatro del Retiro en Madrid, la soberana apostó por un impecable conjunto blanco, pero lo que realmente llamó la atención fueron sus zapatos bicolor, un calzado con carácter que se convirtió en el verdadero punto de estilo de la jornada.

Doña Letizia escogió un traje de chaqueta de inspiración militar, con bolsillos delanteros y botones joya, al que sumó un pantalón de corte recto y amplio. Una elección sobria y elegante que la Reina sabe manejar con maestría. Sin embargo, lo más comentado fueron sus Mary Jane bicolores, unos zapatos que no pasan desapercibidos gracias a su diseño de punta redondeada en negro y cuerpo blanco, con tacón medio y doble pulsera en el empeine.

Los zapatos que rompen la sobriedad del look

El estilo de la Reina Letizia se caracteriza muchas veces por su sobriedad y por apostar por prendas monocromáticas. Pero en esta ocasión, decidió romper la armonía del traje blanco con unos zapatos que aportan un toque moderno, sofisticado y atrevido. Este tipo de calzado bicolor, muy ligado a la tradición de la moda parisina, evoca el legado de Coco Chanel, quien convirtió esta combinación en un sello de elegancia atemporal.

Los Mary Jane bicolor que llevó Letizia no solo estilizan la pierna y aportan luz al look, sino que también muestran cómo la Reina introduce guiños de tendencia sin renunciar a la comodidad. Con tacón cuadrado y altura media, son perfectos para una larga jornada de actos oficiales.

Una Reina que arriesga con pequeños detalles

Aunque el blanco fue el gran protagonista de la cita, los zapatos fueron los que añadieron personalidad al conjunto. No es la primera vez que la Reina Letizia apuesta por este tipo de calzado llamativo: en otras ocasiones la hemos visto con stilettos de vinilo, sandalias joya o salones con estampado animal print. Cada vez que introduce un elemento rompedor, consigue acaparar miradas y generar conversación en torno a su estilo.

En los Premios Retina ECO, organizados por Prisa Media en colaboración con Capgemini, la Reina entregó galardones a proyectos pioneros en sostenibilidad, innovación y tecnología. Una cita en la que el mensaje de futuro y conciencia medioambiental estuvo presente, y donde Letizia aportó un guiño contemporáneo con un look que, sin dejar de ser sobrio, encontró en los zapatos el detalle diferenciador.

El poder de los complementos en los looks de Letizia

Este estilismo confirma una vez más que la Reina sabe aprovechar los complementos para marcar tendencia. Los zapatos bicolor que escogió elevan un traje blanco sencillo hasta convertirlo en una propuesta de moda con mensaje. Un recordatorio de que no hacen falta vestidos espectaculares para brillar: basta con saber elegir un calzado especial.

La Reina Letizia volvió a dejar claro que su estilo es elegante, actual y con personalidad. Y, sobre todo, que los zapatos pueden cambiar por completo la lectura de un look. Además, ha estrenado los aros Pavé Ray de PdPaola, que se ha convertido en la firma favorita de su joyero. Un diseño de plata de ley y bañado en oro 18k con circonita blanca, ¿Su precio? 155 euros, y están disponible en la web de la firma, por si quieres copiar a la monarca.