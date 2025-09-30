¿Pantalones bombachos en otoño sí o no? Ponemos a prueba su versatilidad

Las tendencias de otoño 2025 están siendo totalmente innovadoras, arriesgadas y con una mirada hacia lo funcional. Además de ser el chocolate el color estrella de la temporada o las botas piratas el calzado favorito de las insiders, se ha instalado otra prenda de vestir sorprendente y con un homenaje a al nostalgia de la década de los 2000. Sin ir más lejos, estamos hablando de los pantalones bombachos, los grandes protagonistas de los looks de entretiempo y que prometen acompañarnos mínimo hasta la temporada de primavera-verano 2026, como bien estamos viendo en los desfiles de las Semanas de la Moda.

Con una clara inclinación al estilo bohemio, así como con reminiscencias orientales, se han trasladado de las pasarelas al asfalto en un chasquido de dedos y mucho, mucho y mucho gusto. Desde su salto hacia nuestro armario la pregunta que no nos quitamos de la cabeza ha sido: ¿se convertirán en un fondo de armario o simplemente será una fiebre hasta desaparecer? Lo cierto es que se trata de una silueta que a muchos les asusta al principio, pero que tras muchos pruebas y errores hemos encontrado una serie de fórmulas que son un 'sí' inmediato. Acompañan tanto en la jornada de trabajo como en la vida personal con quehaceres o cenas con las amigas. A continuación, ponemos a prueba los pantalones bombachos.

Look 1. Chaqueta acolchada + zapatos tacón sensato

Ahora que nos hemos instalado en el otoño, no viene mal recordar esta idea de estilismo. Combinaremos los pantalones bombachos con una chaqueta acolchada (que las volveremos a llevar esta temporada) y unos zapatos de tacón sensato cómodos. Un look con el que podríamos ir perfectamente a la oficina cómodas, fashionstas y sin dejar indiferente a nadie.

Look 2. Blazer oversize + bailarinas

También, para dar un toque más sofisticado y también idóneo para ir a trabajar, nada mejor que una blazer oversize de confianza (de las que no nos podemos deshacer en ningún momento). Con ello, unas bailarinas como calzado infalible, porque spoiler: se volverán a llevar.

Look 3. Al estilo bohemio con lencera + botas cowboy

Y como el estilo bohemio sigue al orden del día, no nos podíamos olvidar de unos buenos pantalones bombachos estampados en tonos cálidos que invitan a abrazar un otoño eterno. Le añadiremos un top lencero de efecto satinado y con encajes y unas botas cowboy de efecto ante. Sin duda alguna, estamos hablando de un outfit de lo más al orden del día.

Look 4. Pañuelo de encaje + chaqueta bombacha

Para seguir con las tendencias, también podemos sacarle partido con la filosofía del más es más. ¿Cómo ves si a los pantalones bombachos le añadimos también una chaqueta bombacha? Nosotras, desde luego, consideramos que es un match perfecto. Para dar un toque más moderno añadiremos un pañuelo que puedes utilizar en la cabeza o cintura. ¡A tu elección!

Dónde encontrar los pantalones bombachos más en tendencia

Ahora que hemos repasado las diferentes ideas de cómo combinar los pantalones bombachos, solo nos quedan saber dónde podemos comprarlos a un precio económico y con modelos fashionistas. De todo lo que nos han mostrado las firmas de lujo de gran calibre como Chloé, Zimmermann o Giorgio Armani, entre muchas más, hasta llevados a marcas más accesibles para todos los bolsillos. Por ello, hemos seleccionado tanto de colores lisos como estampados típicos que ayudan a conforma aquellos más bohemios. EnZara, Mango o H&M, entre otras marcas desde 26 hasta 50 euros. ¿Cuál es tu favorito?

Pantalones bombachos estampados, de Zara (26 euros)

Pantalones bombachos con transparencias, de H&M (25 euros)

Pantalones bombachos en blanco, de Parfois (50 euros)

Pantalones bombachos en negro, de H&M (40 euros)

Pantalones bombachos en chocolate, de Mango (40 euros)

Lo cierto es que los pantalones bombachos han regresado para quedarse por mucho, mucho y mucho tiempo. Son cómodos, funcionales y totalmente versátiles pata todos los ámbitos.