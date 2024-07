Dime dónde estarás este mes de julio y te diré qué prendas básicas serán tus aliadas

El mes de julio nos abre la puerta al verano, una estación que trae consigo días largos, cálidos y una interminable lista de actividades al aire libre. Sin embargo, la moda no entiende de vacaciones y cada destino tiene sus propias exigencias en cuanto a estilo y comodidad. Así que, dependiendo de dónde pasarás tus días este julio, aquí te dejamos una guía con las prendas básicas que serán tus mejores aliadas.

En la playa: el paraíso del bikini y el pareo

Si tu destino es una paradisíaca playa, la prioridad es combinar comodidad y estilo bajo el sol abrasador. En tu maleta no pueden faltar varios bikinis y bañadores. Opta por modelos de colores vibrantes y estampados tropicales que estén en tendencia esta temporada. Complementa tu look con pareos ligeros, fáciles de poner y quitar, que te permitirán moverte con soltura entre la toalla y el chiringuito.

Pareo playa multiusos animal print de Women’s Secret (23,99 euros)

Además, no te olvides de un sombrero de ala ancha para protegerte del sol, unas gafas de sol y una bolsa de playa grande para llevar todo lo necesario, desde la crema solar hasta el libro que te acompañará durante tus horas de relax.

Bolso grande rafia de Women’s Secret (20,99 euros)

En la ciudad: frescura y sofisticación

Para quienes pasan el verano en la ciudad, la clave está en mantener un estilo sofisticado sin sacrificar la frescura. Los vestidos midi son una excelente opción: cómodos, frescos y elegantes. Añade a tu armario unas sandalias planas, que te permitirán caminar largas distancias sin perder el estilo.

Vestido midi palabra de honor 100% lino de Massimo Dutti (89,95 euros)

Las blusas ligeras y los pantalones cortos de cintura alta también son imprescindibles. Opta por estilos coloridos y tejidos frescos que te ayuden a mantener las altas temperaturas a raya durante todo el día. Y, por supuesto, no olvides un bolso de tamaño medio, ideal para llevar lo esencial sin cargar demasiado.

Blusa con ramio efecto arrugado de Massimo Dutti (49,95 euros)

En la montaña: comodidad y funcionalidad

Si tu plan incluye escapadas a la montaña, la comodidad es tu mejor aliada. Apuesta por prendas deportivas y funcionales que te permitan moverte con libertad. Los pantalones cortos de trekking y las camisetas de materiales técnicos son esenciales. No te olvides de una chaqueta ligera impermeable, perfecta para las tardes frescas o posibles tormentas veraniegas.

Hot pants high rise comfortlux 10 cm de Oysho (19,99 euros)

El calzado es fundamental en este entorno: unas buenas zapatillas te proporcionarán el soporte y la tracción necesarios para disfrutar de tus caminatas con seguridad. Y para completar tu look, una mochila donde llevar agua, snacks y otros imprescindibles para tus aventuras.

Mochila trial running de Oysho (29,99 euros)

En festivales: el paraíso del estilo boho

Para quienes no se pierden ni un festival, julio es el mes de las tendencias boho y los looks chill pero cuidadosamente seleccionados. Los vestidos largos con estampados florales o étnicos son un must. Combínalos con botines cómodos o sandalias y añade una chaquetilla para las noches más frescas.

Botas cowboy pespuntes de Pull & Bear (45,99 euros)

Accesorios como sombreros, collares largos y joyitas múltiples completarán tu look festivalero. Y, por supuesto, no olvides una riñonera o bolso cruzado para mantener tus pertenencias seguras mientras bailas y disfrutas de la música.

Gorro bucket estampado de Mango (15,99 euros)

Independientemente del destino que elijas para este julio, recuerda que la clave está en combinar estilo y comodidad. Con estas prendas básicas, estarás lista para cualquier plan, desde la relajación total en la playa hasta la aventura en la montaña o el bullicio de la ciudad y los festivales.