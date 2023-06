Dulceida tiene el pantalón más colorido y fresquito que vas a querer llevar estas vacaciones y que puedes encontrar ya en la nueva colección de Mango

Con el verano a la vuelta de la esquina, son muchas nuestras influencers favoritas que ya se han hecho con las prendas más icónicas y llenas de color para crear sus looks y lucirlos en sus vacaciones. En estos meses la tendencia es llevar prendas en un sinfín de colores vivos, pues es propio de estos meses de verano, como por ejemplo este ‘total look’ de lino en tono lila de Pilar de Arce que estiliza a la figura y, además, eleva el tono dorado de la piel, una opción perfecta para una tarde de recados. Sin embargo, puede que tus prendas sean más básicas y en tonos neutros, por lo que puedes optar por lucir pendientes maxi llenos de color -una tendencia que promete hacerse viral este verano-, para darles ese toque de originalidad y luz a tu rostro, como por ejemplo estos pendientes maxi que llevó Kate Middleton de diseño de flor en tonos naranjas de Zara. Sea como sea, Dulceida siempre se adelanta a las tendencias, por lo que durante su viaje en caravana con amigos, la hemos visto lucir la prenda más versátil, cómoda y fresquita para disfrutar del buen tiempo, los pantalones de lino, que podemos encontrar en tiendas como Zara, Mango o Massimo Dutti.

Dulceida es una de nuestras influencers favoritas porque, además de que fue una de las pioneras en el mundo de las redes sociales, tiene un look de lo más sencillo, casual y muy básico. Ella es amante de los pantalones fresquitos estampados, como por ejemplo este look de pantalones de estilo pijamero que lució Dulceida hace unos meses y que desde entonces no hemos parado de verlos en las calles, y no es para menos, ya que te salvan de más de un apuro. Para unas vacaciones relajadas con amigos, Dulceida ha optado por unos pantalones de Mango de lino naranja con estampado de soles amarillos, una opción perfecta ya que es alegre, llamativa y que puedes combinar con partes de arriba más básicas como una camiseta blanca, como hizo ella, a la que añadió un chaleco en lima, un contraste de colores perfecto y que da como resultado un look de lo más veraniego y en tendencia que no pasará desapercibido.

Dulceida con pantalón estampado de lino @dulceida

Pantalón wide leg de lino estampado, de Mango (59,99 €)

Pantalón wide leg lino estampado Mango

Los pantalones estampados llenos de color son una opción perfecta para todo tipo de ocasiones, ya que, dependiendo de cómo los usemos, podemos llevarlo tanto para el día a día con unas sandalias planas, como para una ocasión más especial con unas alpargatas de cuña o una sandalia de tacón. Así que hazte con el que vaya acorde a tu estilo y gusto para ir a la última este verano.