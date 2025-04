Esta es la chaqueta amarilla de firma catalana que las chicas más pijas de Madrid no dejan de comprar para primavera

Abril, primavera, y los once días que quedan para Semana Santa. Esa es la ecuación que no para de resonar en nuestra cabeza, y más después de ver a María Fernández-Rubíes con esta chaqueta amarilla perfecta de Laagam, la firma catalana de otra influencer. Cualquier editora de moda es conocedora de esta marca, que se caracteriza por la producción por demanda de diseños creativos y atemporales. Asimismo, muchas celebrities e influencers ya llevan los best sellers de la marca, como María Pombo o Rosalía. Y es que tanto Inés ha hecho mucho por Laagam como Laagam por ella.

Inés Arroyo creó Laagam en 2016 y, desde entonces, es una de las favoritas tanto a la hora de crear un estilismo casual como para convertirte en la invitada perfecta en una boda, comunión o bautizo, o para el día a día como esta chaqueta de efecto piel amarilla mantequilla que ya ha conquistado a María Fernández-Rubíes para esta primavera. "Laagam a día de hoy es una marca totalmente internacional con casi un 70% de las ventas fuera de España. Vendemos desde hace dos años en grandes almacenes fuera de España y, por ejemplo, Amsterdam es la ciudad donde más vendemos", nos contaba Inés Arroyo en una entrevista. No nos sorprende, puesto que coincidimos con la empresaria con que "la marca conecta muy bien con el estilo de chicas del norte de Europa". Asimismo, uno de los países que más consumen la firma es Estados Unidos, ya que el made in Barcelona y made in Europe es muy potente.

La chaqueta catalana que triunfa entre las madrileñas

Si eres una fiel lectora nuestra te habrás dado cuenta que en cada análisis de la Semana de la Moda encontrábamos un factor en común, como es la tonalidad mantequilla de la mano de firmas de lujo del calibre como Chanel, Chloé o Tod's. Se trata de una de las directrices del sector que no solamente promete ser la cúspide de lo más llevado de la temporada, sino que también ha sobrepasado los límites hacia los términos beauty, posicionándose también como uno de los colores más llevados en manicuras 2025. Y ahora ha sido María Fernández-Rubíes la que la ha combinado con esta chaqueta en esa tonalidad de Laagam.

Chaqueta Gabriella de Lagaam (135 euros)

Chaqueta amarilla. Laagam

Una chaqueta que la influencer madrileña ha combinado con una falda blanca con encaje para un 'total look' de lo más primaveral, aprovechando los días de sol y altas temperaturas que habíamos tenidos hasta este miércoles.