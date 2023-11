Esta temporada las prendas irán atadas con nudos y las encontraremos en vestidos y jerséis en Zara y Mango

Cada temporada surgen nuevas tendencias que prometen convertirse en imprescindibles en nuestro armario y es que, más allá de las prendas básicas de fondo de armario que nos salvan en más de una ocasión, es decir, el archiconocido 'armario cápsula' compuesto por piezas clave como la gabardina, los abrigos de paño, los pantalones de pinza o las clásicas bailarinas, son muchas las prendas llamativas, diferentes y rompedoras que se abren un hueco en nuestro armario, convertiendose no solo en virales, sino en la estrella con las que dar ese toque distintivo y original a nuestros looks más básicos. Esta temporada de otoño e invierno 2023 están muy en tendencia los pantalones efecto piel, así como aquellas faldas de cuadros, las chaquetas de cuero y, como era de esperar, las botas militares. ¿Qué tienen todas estas prendas en común? Todas ellas forman parte de una de las tendencias que nuestras influencers y celebrities favoritas como Laura Escanes o Marta Díaz ya han introducido en su día a día, la tendencia 'punkcore', una apuesta por el 'total black' y al rock and roll. En este sentido, hay un estilo que se contrapone con este tan punk, y es que el estilo 'girly' se abre está abriendo camino entre las amantes de la moda más clásicas, sencillas y muy elegantes. Ellas tienden a vestir con un estilo mucho más neutro y básico a partir de prendas como los jerséis de lana, las bailarinas tipo Mary Jane o las blazers overize. Entre todas estas prendas tan atemporales que fácilmente podría llevar María Fernández-Rubíes o su tocaya María García de Jaime, esta temporada estamos viendo una nueva versión de los jerséis y vestidos más básicos a partir de nudos que se atan con una lazada, ajustándose al cuerpo.

Esta tendencia la estamos viendo, sobre todo, en jerséis de lana y en vestidos, y es que estos nudos y lazadas hacen que las prendas queden mucho más ajustadas y ceñidas, lo que hace favorece al cuerpo al enmarcar la figura. Al ser una prenda más especial, te recomendamos que la acompañes con otras más básicas, como por ejemplo unos jeans ajustados, un abrigo de paño de corte oversize y bailarinas , si se trata de un jersey o con unas botas cowboy, medias semitupidas y blazer en el caso del vestido. En tiendas como Mango y Zara ya hemos encontrado varias propuestas de prendas diseñadas con nudos a lo largo de la misma, por lo que te mostramos algunas de las más elegantes, sencillas y básicas con las que podrás crear un sinfín de combinaciones.

Cárdigan lazo cruzado, de Mango (19,99 euros)

Cárdigan lazo cruzo Mango

Vestido satinado estampado animal, de Zara (29,95 euros)

Vestido satinado estampado animal Zara

Jersey nudo con lana y alpaca, de Zara (29,95 euros)

Jersey nudo con lana y alpaca Zara

Vestido asimétrico nudos ZW Collection, de Zara (39,95 euros)

Vestido asimétrico nudos Zara

Cuerpo nudo cuello alto, de Zara (22,95 euros)

Cuerpo nudo cuello alto Zara

Vestido camisero detalle nudo, de Mango (17,99 euros)

Vestido camisero detalle nudo Mango

Estos son algunos jerséis y vestidos de Zara y Mango que puedes encontrar en tiendas y cuyo diseño tan favorecedor te conquistará.