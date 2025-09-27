Si ya estás pensando en renovar tu colección de jerséis de punto estos son los colores que necesitas tener en cuenta

El armario de otoño-invierno empieza a construirse con básicos infalibles y, si hay una prenda que nunca falta en la ecuación, esa es el jersey de punto. Cómodo, versátil y con ese aire effortless chic que tanto nos gusta, se ha convertido en la pieza clave para sobrevivir a las bajas temperaturas sin renunciar al estilo.

Pero esta temporada no se trata solo de tejidos gustosos o de siluetas amplias, sino de apostar por los colores que marcan tendencia. Desde los tonos tierra que evocan la naturaleza hasta los matices pastel que iluminan los días más grises, los jerséis estos meses prometen elevar cualquier look con un simple gesto. Toma nota de los tonos imprescindibles y empieza a soñar con tus próximos estilismos.

Los colores que dominarán la temporada otoño-invierno

En este nuevo armario de punto, la paleta cromática es la verdadera protagonista. Las propuestas más tendencia van desde el verde profundo que conecta con la calma y la sofisticación, hasta el burdeos que nos traslada al chic parisino más eterno. Los amarillos mantequilla, los beiges cálidos y el rosa empolvado ponen la nota dulce, mientras que tonos neutros como el gris se mantienen como eternos comodines.

Aquí tienes los jerséis clave que resumen la tendencia de color de 2025 y que merecen un lugar privilegiado en tu armario:

Jersey rosa claro de mujer, de Birinit (149,00 euros)

Jersey rosa claro de mujer. Birinit

El tono romántico por excelencia, perfecto para dar luz al rostro y aportar un aire femenino a cualquier look.

Jersey oversize flor mangas en color ivory, de Nekane (69,00 euros)

Jersey oversize flor mangas en color ivory. Nekane

El beige cálido se renueva con detalles bordados que lo convierten en una prenda especial sin perder su versatilidad.

Suéter ledea gots beige y marrón, de SKFK (119,00 euros)

Suéter ledea gots beige y marrón. Skfk

La combinación bicolor de tonos tierra refleja el regreso a lo orgánico y se convierte en una pieza statement para el día a día.

Jersey estrellas verde oscuro, de Nícoli (64,90 euros)

Jersey estrellas verde oscuro. Nícoli

El verde profundo se presenta como alternativa sofisticada al clásico negro, ideal para un toque elegante y original.

Jersey 100% lana extrasuave manga larga, de Zara (39,95 euros)

Jersey 100% lana extrasuave manga larga. Zara

Un guiño luminoso y fresco, con ese punto mantequilla que ya hemos visto en pasarela y que será omnipresente en 2025.

Jersey 100% lana extrasuave escote pico, de Zara (39,95 euros)

Jersey 100% lana extrasuave escote pico. Zara

El marrón chocolate se confirma como uno de los tonos más elegantes y fáciles de combinar de la temporada.

Jersey lana punto grueso, de Mango (39,99 euros)

Jersey lana punto grueso. Mango

Un básico eterno en gris que combina con todo, desde trajes sastre hasta faldas satinadas.

Jersey punto fino cuello redondo, de Mango (25,99 euros)

Jersey punto fino cuello redondo. Mango

El burdeos se consagra como el color más parisino, sofisticado y atemporal para tu colección knitwear.

Jersey de punto grueso con cuello redondo, de Kiabi (15,00 euros)

Jersey de punto grueso con cuello redondo. Kiabi

El beige neutro sigue siendo el aliado perfecto para construir looks minimalistas con un aire pulido.

Un buen jersey, tu mejor inversión de entretiempo

Invertir en un buen jersey no es solo cuestión de estilo, también de practicidad. Por algo son de las prendas más versátiles del armario cuando el frío se apodera de nuestros días. Se adapta a looks de oficina con pantalones sastre, funciona como capa extra con vaqueros y trench, y se eleva fácilmente con una falda satinada y botines para la noche. Y lo mejor: estos colores trascienden las tendencias fugaces y garantizan un armario versátil, atemporal y chic.

Así que si estás pensando en actualizar tu colección de punto, empieza por uno de estos colores. Porque esta temporada, más que nunca, el tono del jersey dicta el estilo del look.