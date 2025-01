Estas son las New Balance de María Martín de Pozuelo que lleva a entrenar y las chicas más pijas de Madrid en sus looks

Enero es un mes cargado de propósitos y millones de personas apuntan en su lista de objetivos apuntarse al gimnasio y hacer deporte. Ya finalizadas las fiestas de Navidad, ha tocado volver a la rutina tras unas semanas repletas de reuniones y una de nuestras celebrities que ha reanudado sus entrenamientos ha sido María Martín de Pozuelo.

La influencer, que comparte su día a día en Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, ha enseñado en un story de esta red social un fragmento de su entrenamiento en el gym de Crys Díaz, una de las entrenadoras más famosas de nuestro país y la favorita de las famosas.

María Martín de Pozuelo con zapatillas New Balance Made in USA 990v4 Instagram

Además de su look deportivo, nosotras no hemos podido evitar fijarnos en las New Balance que utiliza para ir al gym, las zapatillas favoritas de las chicas más pijas y estilosas de Madrid que utilizan también para sus looks de diario.

New Balance Made in USA 990v4 (240 euros) New Balance

Se trata del modelo Made in USA 990v4 , uno de los más vendidos por la firma y que está agotado en algunas tallas en la web oficial de New Balance. Estas zapatillas tienen un precio de 240 euros in rebajas.

Fiebre por las New Balance

Las New Balance son las zapatillas favoritas de nuestras celebrities por sus diseños y comodidas. María Pombo, Dulceida, Laura Escanes o Victoria Federica son algunas de las influencers que han caído rendidas a algún modelo de la marca.