De Eugenia Martínez de Irujo a Tana Rivera, los trajes de flamenca a todo color del segundo día de Feria de Abril 2025

Si empezábamos el jueves analizando el look de flamenca de Victoria Federica, ahora toca el turno de Eugenia Martínez de Irujo y su hija, Tana Rivera. Y antes de empezar este tercer día en el Real, vamos a empezar a analizar los estilismos que nos dejó este martes de Feria con Victoria Federica vestida de flamenca, después de hacerlo de amazona en el primer día, aunque aún no nos ha dejado ver en su cuenta de Instagram su estilismo elegido para el pescaíto. Porque las famosas siguen disfrutando de las casetas y del rebujito, mientras nosotras seguimos en Madrid, ordenador en manos para contaros todos sus estilismos más gitanos.

“Vámonos pa’ la Feria, cariño mío". Pero no solo en Sevilla se habla de Feria de Abril, ya hace meses, que redes sociales se ha convertido en el centro del debate de cómo hay que ir vestida correctamente al Real, y no morir en el intento. De Victoria Federica a Lourdes Montes con Tana Rivera, o Eugenia Martínez de Irujo, nadie se ha querido perder este primer día para pasear y beber rebujito en las casetas del Real, y obviamente nosotras nos hemos fijado en los looks de nuestras famosas. Y también nuestras influencers favoritas.

Los looks del segundo día de Feria de Abril 2025

En esta Feria de Abril 2025, los diseñadores se han atrevido con paletas de colores más vibrantes y atrevidas. Los tonos tradicionales como el rojo, azul y blanco siguen siendo icónicos, pero se han añadido otros más audaces, como el mandarín, cobalto, y naranja, como hemos visto en este segundo día de Feria de Abril 2025. Además, vuelven los trajes más tradicionales, los lunares, y casi trajes de Alta Costura. Aunque los lunares siguen siendo la estrella indiscutible de la moda flamenca, este año los diseñadores han incorporado estampados más innovadores y modernos que rompen con los convencionalismos.

Eugenia Martínez de Irujo

Euegnia Martínez de Irujo. Gtres

Tana Rivera y Tomás Páramo

Tana Rivera y Tomás Páramo. Gtres

Rocío Osorno

Elena Gortari

Rocío Camacho

Mientras ellas, se están quitando ahora sus looks y maquillajes, recién llegadas del Real, churros en mano, nosotras ya estamos deseando ver con que looks de flamenca nos sorprenden en este jueves de Feria de Abril 2025.