De María del Monte a Eugenia Martínez de Irujo: los famosos toman el Real en la segunda jornada de la Feria de Abril de Sevilla

Segunda jornada de Feria en Sevilla marcada por el típico ir y venir de rostros conocidos. La deportista Carolina Marín ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida amadrinando la tradicional Exhibición de Enganches de Sevilla, tomando el relevo a Sandra Ibarra, madrina de 2024. El acto, organizado por el Real Club de Enganches de Andalucía, estaba previsto para el domingo 4 de mayo y tuvo que posponerse hasta ayer a consecuencia de la lluvia. El evento se ha celebrado en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y ha reunido carruajes de época con guarniciones tradicionales, destacando la cultura ecuestre andaluza.

Carolina Marín como madrina de los enganches. Gtres

Carolina Marín se ha mostrado orgullosa y feliz de ostentar el título de madrina de la exhibición, que este año era especialmente emotiva porque ha rendido homenaje a las víctimas de la DANA. La andaluza, que ha cumplido el protocolo luciendo un vestido rosa con mantilla, peineta y mantón de Manila, ha paseado en carruaje por las calles de Sevilla acompañada de otras mujeres vestidas de falleras, en recuerdo a las víctimas de la capital bañada por el Turia.

Los famosos toman el Real

En la segunda jornada de la Feria de Abril de Sevilla, el Real se ha vuelto a inundar de numerosos rostros conocidos. Este año había muchas ganas de Feria y nadie ha querido perderse esta cita indispensable en el calendario.

María del Monte, fiel a la Feria de Sevilla, ha apostado por un impresionante look monocolor rojo, tras seis años sin vestirse de flamenca. En solitario, la artista no ha dudado en atender a los medios y ha actualizado el estado de salud de su mujer, Inmaculada Casal, que tuvo que ser operada de apendicitis hace unos días. «Está bien. Me ha dado mucha pena que no esté aquí hoy y a ella también».

María del Monte, de nuevo en la Feria de Abril vestida de flamenca Europa Press

Además de tradición, cultura y diversión, la Feria se ha convertido en el escenario perfecto para presumir de amor. Siguiendo los pasos de Victoria Federica y Borja Moreno, pareja protagonista del primer día de Feria, hoy ha sido el turno de la modelo Laura Sánchez y su pareja, Manuel Escribano. De lo más enamorados, la modelo y el torero han paseado con un carruaje de caballos por el recinto. Rafael Medina y Laura Vecino, de lo más elegantes, también han paseado su amor por la Feria de Abril.

Gran parte de la Casa de Alba también se encuentra en Sevilla. Eugenia Martínez de Irujo , cumpliendo como cada año todos los días de Feria, se ha dejado ver por el Real. En la caseta ha coincidido con Simoneta Gómez-Acebo, Miguel Báez El Litri y Rosauro Varo. Junto a ella, su hija, Tana Rivera, que no se ha perdido ningún día de Feria desde la noche del «Pescaíto». Fernando Fitz-James Stuart y Solís, duque de Huéscar, también ha asistido a la cita. El nieto de la duquesa de Alba se convertirá en los próximo meses en padre de su tercer hijo con Sofía Palazuelo. La prometida de Cayetano Martínez de Irujo, Bárbara Mirjan, también se se ha dejado ver por el Real, viviendo su última feria como soltera antes de pasar por el altar con el hijo de la duquesa de Alba el próximo 4 de octubre.

Simoneta Gómez-Acebo y Eugenia Martínez de Irujo Gtres

El clan Bollo al completo también disfrutó de esta segunda jornada. Raquel asistió junto a sus hijos, Alma y Manuel Cortés, y dos de sus nietas. Rocío Osorno, Teresa Bass, Marisa Jara o Tomás Páramo también se dejaron ver, radiantes, por el Real de la Feria de Abril.