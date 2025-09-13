La falda de lunares de Paula Echevarría se seguirá llevando en otoño y se encuentra en Primark por solo 22 euros

Sí, Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. Esta vez, las tendencias de otoño 2025 son de lo más singulares, puesto que reciclamos o arrastramos aquellas que ya estábamos utilizando durante los meses más calurosos. Un ejemplo de ello han sido los pañuelos, un accesorio con capacidad de versatilidad que están decorando tanto nuestros cabellos como nuestras caderas, como bien se ha sumado la actriz española. Pues bien, ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo, pero con un estampado folklore que promete inundar (todavía más) nuestro armario más abrigado, según firmas como Carolina Herrera, Jacquemus o Altuzarra.

Paula Echevarría ha vuelto a Madrid con más fuerza que nunca, protagonizando un despliegue de looks que no han dejado indiferente a nadie. Perfectos para la vuelta a la oficina. Perfectos para cualquier quehacer. Perfectos para los eventos que están comenzando a instalarse en la ciudad. Ahora bien, a este listado se acaba de sumar uno con el que nos ha sorprendido en la última publicación de Instagram, que es fácil de replicar y todavía podemos aprovechar durante los últimos días de altas temperaturas.

La falda de lunares de Paula Echevarría por 22 euros

Además de ser embajadora, Paula Echevarría es una gran amante de Primark, donde encuentra los mejores tesoros que están directamente relacionados con las tendencias. Esta vez, hablamos de la falda de lunares que tanto hemos estado viendo y confiando durante el verano. Hablamos de un diseño en blanco y negro, de largo maxi, cintura alta y con movimiento ligero de lo más elegante.

Especialmente, el modelo que luce la celebridad es de dicha firma dublinesa, pero no se encuentra disponible en su página web en estos momentos. No obstante, hemos encontrado uno de lo más similar con el estampado más sutil por 22 euros. Una solución rápida y que tampoco pasa desapercibida para replicar el look de Paula Echevarría.

Falda de lunares, de Primark (22 euros)

Falda de lunares. Primark

Así la ha combinado para la rutina de Madrid

Estamos hablando de uno de los clásicos más clásicos. El estampado de lunares siempre ha estado en nuestro armario, pero en ocasiones es un reto sacarle partido para conseguir un objetivo claro. Por parte de Paula Echevarría, lo ha lucido desde el punto más sofisticado, pero con la incorporación de otras tendencias que no seguirán durante el entretiempo, pero que han marcado estos meses. Nos referimos a un top de escote palabra de honor con aberturas laterales junto con unas bailarinas jelly a tono. Como bien nos ha informado la actriz asturiana, todo es de Primark, también.

Paula Echevarría ha vuelto a convertirse en una editora de moda, ofreciéndonos una prenda de vestir en tendencia por menos de 25 euros y que es perfecta ara la vuelta a la rutina.