Fichamos el nuevo tank top de lujo de María Pombo que ha combinado con vaqueros anchos

Tenemos que hablar del nuevo básico de fondo de armario de María Pombo. Con nostalgia, ha vuelto a Madrid esta mañana de viernes, donde ha aprovechado para hacer unos recados, entre ellos, pasar por el atelier de Redondo Brand para conseguir un look de invitada. Mientras que la influencer ha hablado con sus followers con total confianza, las editoras de moda no han podido pasar por desapercibido su nuevo top en blanco de una de las firmas de lujo más deseadas por las celebridades en estos momentos. Y nosotras sabemos de dónde es, si está disponible y cuánto cuesta.

Debemos decir que, durante todo el verano, María Pombo ha actuado como icono de la moda en sus vacaciones en Cantabria. Hablamos de bañadores en tendencia (que podemos seguir utilizando a modo de body), conjuntos de estampado de cuadros de lo más cottage o los vestidos ajustados presumiendo de barriguita. Ahora, ha llegado a la capital con un cambio de temperaturas que ha obligado a desempolvar los vaqueros anchos que más utilizamos durante 24/7. ¿Y cuál es la mejor fórmula para defenderlos? Ya te lo dice María Pombo: con básicos atemporales que no tienen complicaciones de combinación. Si existe una prenda de toda la vida y de la que es imposible deshacerse son los tank tops. Bien es cierto que han estado presentes en nuestro fondo de armario, pero desde hace un par de años se han convertido en toda una fiebre.

El tank top de firma de lujo de María Pombo en su vuelta de vacaciones

A esta revolución que contábamos se han sumado grandes firmas de lujo del calibre como Loewe con su icónico modelo que hemos visto a un sinfín de editoras de moda. Ahora, ha sido Miu Miu la que se ha colado en el vestidor de María Pombo con el objetivo de crear el último look que hemos descubierto en su Instagram. Es confiado, versátil y fácil de replicar, ¿qué más queremos? Se trata de un diseño de tirantes de lo más sencillo en blanco con el logotipo de la marca en el centro del escote redondo. Pero, gracias a su simplicidad, obtenemos el beneficio de exprimirlo al máximo con diferentes propuestas creativas e ideas.

María Pombo con top de Miu Miu. Instagram @mariapombo

Actualmente, encontramos este tank top de Miu Miu disponible en todas las tallas en su página web por 495 euros, así como también se puede buscar en las tiendas físicas.

Top de tirantes, de Miu Miu (495 euros)

Top de tirantes. Miu Miu

Así lo ha combinado María Pombo

Como decíamos, la creadora de contenido ha hecho match este tank top con unos vaqueros anchos de cintura alta y tono medio. Con ello, ha elevado el outfit con uno de los calzados más virales de este verano: las sandalias planas con detalle metálico. Y de la misma manera que ha hecho uso de una de las tendencias de estos últimos meses, también se ha adelantado a otra que veremos en otoño, como es el bolso de flecos de efecto ante.

María Pombo presume de barriguita con una de las combinaciones más tradicionales, pero con la que siempre triunfamos. Nosotras estaremos atentas a descubrir cuál será su look de invitada para la boda que tiene mañana.