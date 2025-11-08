Los gorros de pelo son el nuevo accesorio de moda que las expertas no dejan de llevar

No nos cansaremos de repetir que los accesorios son el alma de cualquier estilismo, solo ellos tienen el poder de elevar un look de básicos a la categoría de lookazo con su mera presencia. Este otoño, las calles más fashion del mundo lo confirman: los gorros de pelo (efecto o real) son el nuevo objeto de deseo de las "insiders". Su estética coquette-meets-old-money conquista tanto a las más clásicas como a las amantes del riesgo.

Desde Copenhague hasta París, las expertas en moda los combinan con abrigos de lana, maxigabardinas y botas altas, logrando ese aire de lujo silencioso que tan bien define la temporada. Ya sea en su versión bucket, tipo ruso o con vuelta ancha, este accesorio vuelve a reinar en el "street style" como la manera más fácil (y chic) de sobrevivir al frío sin renunciar al estilo. Y sí, lo mejor es que las tiendas low cost ya se han sumado a la tendencia. Hemos fichado los modelos más irresistibles del momento, en tonos neutros, suaves al tacto y con acabados de pelo sintético, para que te unas al club de las que saben cómo cerrar un look invernal con nota.

Los gorros de pelo más buscados del otoño

Ahora que te hemos creado una nueva necesidad en clave fashion, es hora de darle al botón de añadir a la cesta sin remordimientos, porque si hay un accesorio al que le vas a sacar en los próximos será a un gorro de pelo como estos que hemos seleccionado, haznos caso. Ahora solo te queda elegir entre el típico marrón, en clave chic y apuestas en negro o en tonalidades más claritas, que si tienes el pelo oscuro serán la mejor opción. Desde a Mango a Zara, estos modelos lo tienen todo para ser los protagonistas de tus looks de invierno.

Gorro efecto pelo, de Parfois (49,99 euros)

Gorro efecto pelo. Parfois

La versión más sofisticada de la tendencia. Con acabado suave y estructura redondeada, es el accesorio que elevará tus abrigos largos y bufandas XL con un toque retro irresistible.

Gorro efecto pelo, de H&M (19,99 euros)

Gorro efecto pelo. H&M

Un clásico que nunca falla. Su color negro y diseño con vuelta ancha lo convierten en el comodín perfecto para cualquier outfit, del más urbano al más elegante.

Gorro efecto pelo, de Mango (19,99 euros)

Gorro efecto pelo. Mango

Ideal para quienes buscan algo más cálido y atemporal. Su tono chocolate combina con todo y su forro 100 % algodón garantiza comodidad y estilo a partes iguales.

Sombrero bucket efecto pelo, de Parfois (19,99 euros)

Sombrero bucket efecto pelo. Parfois

El modelo más trendy de la temporada. Con su silueta tipo bucket hat y color camel, aporta un toque relajado y parisino incluso a los conjuntos más sencillos.

Gorro efecto pelo, de Bershka (15,99 euros)

Gorro efecto pelo. Bershka

Juvenil, divertido y esponjoso. En tono crudo, es perfecto para aportar luminosidad a los looks invernales y sumarse a la estética soft girl que arrasa en redes.

Gorro efecto pelo con vuelta, de Zara (22,95 euros)

Gorro efecto pelo con vuelta. Parfois

Un clásico renovado. Su acabado faux fur y el detalle de la vuelta lo hacen tan versátil como sofisticado. Llévalo con abrigo de paño y guantes de piel para un look con aires de lujo silencioso de manual.

Así que ya sabes olvídate del gorro de lana de toda la vida, los gorros de pelo son el accesorio más chic y deseado para terminar el año. Una mezcla de nostalgia, calidez y sofisticación que demuestra que incluso en los días más fríos se puede marcar estilo sin esfuerzo.