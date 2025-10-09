Recuperación
Raphael reaparece junto a Natalia Figueroa tras cancelar sus últimos conciertos: "Estoy bien"
El artista ha actualizado su estado de salud ante las cámaras
Buenas noticias. Siete días después de verse obligado a cancelar sus conciertos por salud, Raphael ha reaparecido este jueves acompañado por su esposa, Natalia Figueroa, en la Embajada de Estados Unidos de Madrid. El artista ha acudido al edificio para firmar el último papeleo de la gira por América que arrancará el próximo 30 de abril de 2026 en Nueva York.
Evolución positiva
Visiblemente recuperado y con una sonrisa, Raphael ha atendido a los medios y ha actualizado su estado ante las cámaras. "Yo muy bien", ha revelado al ser preguntado por su salud. "Descansando un poco" ha añadido el cantante.
Tas unos minutos dentro de la Embajada de EEUU, el artista ha salido del edificio emocionado por la gran gira que tiene por delante al otro lado del charco. "Yo siempre estoy preparado", ha confesado con una sonrisa. Confirmando que se encuentra fenomenal, Raphael ha bromeado con que se ha recuperado con el apoyo de su familia y también de la prensa.
Bache de salud
"Querido público, por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON. El concierto se aplaza al próximo 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto, donde volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros. Lamento profundamente las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia", anunciaba el artista en Instagram el pasado 2 de octubre.
Su hijo Manuel, esta semana, actualizó la evolución de su padre. "Está muy bien, recuperándose. Yo creo que (está) como media España, estamos malos, con catarros, gripes, etc. Al final, eso también te afecta la garganta, y si no estás al 100 %, pues no...", declaraba Martos. Una semana después, Raphael regresa a la esfera pública y confirma su próxima gira por EEUU.
