Comunicado inédito de Casa Real para aclarar las incógnitas que rodean a la Infanta Sofía

Este sábado 24 de mayo, la Infanta Sofía se enfrentará a uno de los días más importantes de su vida. Tras dos años de formación en el UWC Atlantic College de Gales, se graduará de Bachillerato Internacional, un paso que le abrirá las puertas para continuar su educación académica en la universidad o tomar el camino que más correcto le parezca.

Lo que está claro es que Su Alteza Real no seguirá el ejemplo de su hermana mayor y no recibirá adiestramiento militar, como algunas fuentes vaticinaron en su día. Así lo confirmaron a través de un comunicado desde Casa Real, en el que no se aclaraba si la Infanta se decantaría por seguir estudiando en la universidad o cualquier otra alternativa: “Todavía se están barajando varias opciones”.

Teniendo en cuenta que no es heredera del trono y que su proyección pública será mucho menor que la de la Princesa de Asturias, son pocas las ocasiones en que la Corona se molesta en ofrecer detalles sobre la vida privada de la Infanta, pero con vistas a las incógnitas que ha generado la ceremonia de graduación de este sábado, Casa Real ha vuelto a emitir un comunicado bastante aclaratorio.

Casa Real emite un comunicado sobre la Infanta Sofía

Aunque hace semanas se barajaba la posibilidad de que solo la Reina Letizia pudiera asistir a la graduación de su hija pequeña por motivos de agenda del Rey Felipe VI, finalmente se ha confirmado que el jefe de Estado también viajará hasta Gales para acompañar a la Infanta en su gran día.

Fotografías de los Reyes Felipe y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, realizadas por el equipo fotográfico de la Casa de S.M. el Rey en los Jardines del Moro del Palacio Real, con motivo del vigésimo aniversario del enlace matrimonial de los Reyes que se cumplirá el próximo día, 22 de mayo. Casa de S.M. el Rey Agencia EFE

Aunque insisten en que se trata de “una actividad privada”, anuncian que se llevará a cabo una ceremonia a las 14:30 horas de España. El evento se retransmitirá a través del canal de Youtube del UWC Atlantic College de Gales, y avisan de que la graduación de la Infanta Sofía tendrá una cobertura informativa “similar a la que puedan realizar otras familias”. Eso sí, como en el caso de la Princesa Leonor, se espera que tras el acto Casa Real difunda algunas imágenes familiares “en la medida de lo posible”.

La ausencia de la Princesa Leonor

Por desgracia, la gran ausente de la celebración será doña Leonor, que sigue a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano recorriendo las Américas. Llegó a Costa Rica a principios de esta semana, y partirá hacia Nueva York el mismo 24 de mayo.

A su llegada a la Gran Manzana, se espera que la princesa Leonor se encuentre allí con la Reina Sofía, que la acompañará de regreso a España tras varios meses de travesía por las Américas. La heredera se reincorporará a sus compañeros de Elcano en Gijón entre el 3 y el 7 de julio, y juntos proseguirán la ruta por Ferrol (9-12 de julio), Marín (14-17 de julio) y, finalmente, Cádiz, donde concluirá el crucero el 21 de julio.