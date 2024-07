Leonor se empodera a su llegada a Portugal con el bolso español (y vegano) que comparte con su prima Victoria Federica

La Princesa Leonor ha iniciado en el Monasterio de los Jerónimos de Lisboa su visita oficial a Portugal, la primera que hace al extranjero en solitario, a invitación del presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, que se ha desplazado personalmente al aeropuerto para recibirla. Y en el momento de aterrizar en el país vecino es donde hemos podido ver un complemento que no habíamos visto en su despedida en Madrid, el bolso. Hablamos de un modelo de la firma Olivia Mareque, el año pasado la Reina lo eligió para completar el que fue uno de sus mejores looks del año. Para un acto en Cádiz, Doña Letizia eligió un vestido morado de Cho Atelier que combinó con un bolso a juego de Olivia Mareque. Cuatro meses después era su primogénita, la Princesa Leonor, la que elegía el mismo modelo, pero en negro, para su primera visita a la Academia General Militar de Zaragoza. Y ahora ha lucido otro bolso de la firma española y vegana para pisar fuerte en Portugal.

Olivia Mareque es una marca de bolsos española cuyos diseños son diferentes, es la esencia. Cada bolso puede combinarse con varias cadenas (de distintos materiales, diseños, colores...) para darle un toque personal dependiendo de las necesidades, del estilo pesonal, la edad... La versatilidad es extrema y sus materiales no son de origen animal. Un bolso que no solo comparte Leonor con su madre, su prima Victoria Federica también es gran fan de esta etiqueta, y se los hemos visto lucir en infinidad de ocasiones en su cuenta de Instagram.

La princesa Leonor visita Portugal en su estreno en un viaje al extranjero Casa de S.M. El Rey / Jose Jimen Agencia EFE

Olivia rojo, de Olivia Mareque (135 euros)

Bolso rojo. Olivia Mareque.

Un bolso de hombro mediano de piel vegana en color rojo que destaca por su diseño rectangular y su cierre de solapa con un imán, y ahora mismo tiene lista de espera en la web de la maca.Tiene un pequeño bolsillo interno y el exterior está decorado en el logo grabado y es compatible con todas las cadena.

Un look de viaje que ha elegido la Princesa Leonor con este traje rojo que nos recuerda mucho a los estilismos de su madre, la Reina Letizia, firmado por CH Carolina Herrera. Está formado por una blazer cruzada de línea entallada, realizada en crepé con cuello con solapa de pico y cierre de doble botonadura con seis botones que cuesta 790 euros. Un 'total look' rojo que ha completado con un pantalón a juego con el bajo acampanado de 390 euros, sandalias de tacón sensato y unos de los pendientes favoritos de su madre. El modelo 'I am Red' de Gold & Roses.