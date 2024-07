España vs Alemania: El otro duelo de estilo de las WAGs en la Eurocopa 2024

¿Tienes planes para esta tarde? Pues ya los puedes anular todos porque a partir de las seis de la tarde toca animar a España en esta final adelantada en busca de un pase a las 'semis' de la Eurocopa 2024 ante la anfitriona, Alemania. España y Alemania se ven las caras este viernes (18.00 horas) en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, una 'final' anticipada entre las dos candidatas más sólidas y que mejor fútbol han desplegado rodeada por la posibilidad de que sea el último encuentro de la carrera de Toni Kroos y por el ruido de los comentarios desde Alemania, país anfitrión, contra 'La Roja'. Pero como el análisis deportivo se lo dejamos a nuestros compañeros de la sección, aunque nosotras estemos escribiendo con la camiseta de la selección, nos vamos a centrar en analizar el estilo de las mujeres más conocidas de los jugadores de la selección española y de la alemana. Porque el gran duelo de estilo es suyo.

Alice Campello, la mujer de Morata

No podemos empezar por otra que por Alice Campello, la mujer de Álvaro Morata, que es una gran influencer y empresaria en España e Italia. La italiana derrocha estilo allá por donde va, pero no solo con sus looks, también con su marca de belleza que se ha convertido en un gran referente entre sus compañeras, sí esos parches de ojeras naranjas que no dejas de ver en Instagram, son suyos. es que Masqmai, su firma de belleza, es una marca nacida en las redes sociales, y que triunfan entre nuestras influs patrias como Violeta Mangriñán o Victorria Federica.

La firma de cosmética fundada en 2017 por la también modelo e 'influencer', incluye referencias de tratamiento facial, tratamiento corporal, cuidado del cabello y maquillaje basadas en tres pilares fundamentales: la llamada belleza 'limpia', no testar en animales y tener respaldo científico.

Melanie Cañizares, la mujer de Joselu

Y es que el futbolista nacido en Stuttgart está casado con Melanie Cañizares, hermana gemela de la mujer de Carvajal. Ambos se casaron en 2016 cerca del municipio madrileño de San Lorenzo del Escorial.

Daphne y Melanie Cañizares nacieron en Mallorca y son de ascendencia holandesa. La primera ha trabajado como azafata de vuelo y modelo y actualmente y es propietaria de la empresa Blue Weddings, especializada en organización de bodas y eventos sociales.

En su cuenta de Instagram podemos ver como le gusta seguir las tendencias con prendas básicas que podríamos encontrar en Zara o Mango, aunque elevas sus looks con accesorios de lujo.

Daphne Cañizares, la mujer de Dani Carvajal

La otra gemela, rubia de ojos azules es modelo, y fue imagen campaña de invitadas 2023 de Alejandro de Miguel, y ex-azafata de vuelo, aunque actualmente tiene una empresa llamada Blue Weddings especializada en organización de bodas y eventos. Daphne lleva dos años casada con Carvajal y también es influencer con más de 260 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Su estilo se asemeja bastante al de su hermana, con prendas clásicas y de fondo de armario, también apostado por firmas 'made in Spain'.

Jessica Kroos, la mujer de Toni Kroos

Kroos, que puede decir hoy definitivamente adiós al fútbol si España consigue la victoria, lleva ya diez años en nuestro país donde conoció a Jessica, su mujer, aunque antes de su fichaje por el conjunto blanco. Ambos son alemanes pero han formado su familia en España, donde tienen tres hijos: Leon, Amelie y Fin. Se dieron el 'sí, quiero' en el año 2015 en nuestro país.

Jessica nada tiene que ver con el perfil de WAG que tenemos todas en nuestra cabeza, no sube casi fotografías a cuenta de Instagram, y si lo hace es de su marido no de sus looks. Una mujer con un estilo muy sencillo.