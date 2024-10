Solo Carmen Lomana puede combinar el traje más rejuvenecedor con los zapatos de tacón sensato de cuadros

Todas debemos confesar que tenemos un traje confiado en el fondo de armario al que siempre recurrimos a él cuando no tenemos absolutamente ni idea de qué ponernos. Para algunas será el típico vestido impoluto que funciona para cualquier ocasión o para otras mujeres serán los vaqueros pitillo que nunca han pasado de moda. En el caso de Carmen Lomana podemos confirmar que son los trajes sastre monocromáticos que más rejuvenecen. Este imprescindible para todas las épocas del año es el mejor aliado de la periodista tanto si tienes que ir a trabajar como para asistir a un evento de categoría. Dentro del vestidor de Carmen Lomana, hemos visto trajes en color negro o blanco (dos de las tonalidades que no pueden faltar seas una mujer clásica como moderna), y ahora se ha atrevido con una de las colorimetrías que más favorecen a las rubias: el azul bebé. La celebridad se ha ido a su jornada de trabajo con una americana estructurada de doble botonadura a juego con unos pantalones de vestir que no pueden sentar mejor. Eso sí, todas las miradas se han ido directas a los zapatos de tacón sensato de estampado de vichy en rojo y blanco con lazo al más puro estilo coqueto. Estamos hablando de un match de lo más personal a la par que arriesgado, puesto que normalmente solemos elevar este tipo de vestimentas con un calzado más neutro. No obstante, a Carmen Lomana le encanta innovar en sus looks, esta vez con unos zapatos de tacón sensato de vichy que encaja en las tendencias de otoño 2024.

Siempre viene bien hablar sobre los trajes sastre, porque son uno de los imprescindibles que nunca pasan de moda. Son cómodos, versátiles, atemporales y aptos para todo tipo de escenarios. Es más, aunque no lo creas, tenemos a nuestra disposición un sinfín de modelos alejados del patrón convencional. Como con un fit ajustado u oversize, con diversos tipos de botonaduras, protagonizados por diversos colores o estampados o, incluso, modelos al estilo kimono. Ahora que ha llegado la época otoñal en la que no sabemos si abrigarnos mucho o no, los trajes sastre son una de las apuestas favoritas de las editoras de moda con la que no tienes que comerte mucho la cabeza. Carmen Lomana es una de las que aman esta vestimenta, por lo que tenemos cero dudas de que es una de las inversiones más importantes a la hora de conformar un armario cápsula.

Carmen Lomana vuelve a dejarnos boquiabiertos con esta combinación de lo más arriesgada y original, como es el traje sastre en azul con los zapatos de tacón sensato en estampado de vichy.