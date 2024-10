Victoria Federica estrena la blusa marrón (con transparencias) del otoño en una tarde de toros en Las Ventas para ver a Roca Rey

Una de las pasiones de Victoria Federica son los toros, y ella misma lo ha contado en cada una de sus entrevistas. Da igual que se en Toledo o en Madrid, esta semana hemos visto a la hija de la Infanta Elena disfrutar de una de sus pasiones, aunque este domingo por la tarde con susto incluido. Todo ello en una plaza de Las Ventas a rebosar por la corrida de Roca Rey en esta Feria de Otoño. Pero el diestro peruano era brutalmente cogido y le obligaba a ser trasladado inmediatamente a la enfermería bajo la atenta mirada de Victoria Federica que se ha llevado el susto de la tarde viendo lo sucedido con su amigo. Una tarde en la que nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el estilismo de la influencer con una de las grandes tendencias de este otoño 2024.

Y es que Victoria Federica ha lucido una blusa marrón con transparencias y volantes en las mangas que no puede ser más tendencia este otoño. Una prenda que la hija de la Infanta Elena ha combinado con su uniforme pijo y el de las chicas de Madrid, los pantalones blancos que no faltan en su armario en ninguna temporada del año. Una y otra vez, las blusas transparentes han probado que cuando se trata de prendas elegantes con toque sensual, estas llevan la delantera, no por nada son uno de los modelos que más vamos a ver en el mundo de la moda esta temporada. Vistas dentro de las pasarelas de firmas como Priscavera, Alberta Ferreti, Dries Van Noten y Ulla Johnson, esta clase de prendas otorgaron una imagen etérea y sexy.

El look de Victoria Federica en los toros, Gtres

El uniforme más pijo para una tarde en Las Ventas

Una blusa marrón de Victoria Federica que es toda la tendencia que le podemos pedir a este otoño 2024. El marrón chocolate es un abrazo cálido y reconfortante, un color que exuda lujo y elegancia effortless. Este tono es uno de los pilares de los colores de otoño 2024, ideal para crear looks sofisticados que nunca pasan de moda.