Isabel Díaz Ayuso recicla en Miami el vestido rojo de Zara que estrenó por 18 euros y sigue siendo un acierto total

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a confiar en uno de sus vestidos más virales para su visita institucional a Miami, donde ha presentado el programa académico “Américo Castro” para fomentar el intercambio entre universidades madrileñas y estadounidenses.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha rescatado de su armario el vestido rojo de Zara que estrenó en junio de 2024 y que entonces se convirtió en todo un fenómeno por su precio imbatible: solo 18 euros. El estilo de Isabel Díaz Ayuso se ha consolidado como una mezcla de sobriedad institucional y guiños actuales que rompen con la rigidez clásica del vestuario político. Fiel a los colores lisos y los cortes sencillos, la presidenta apuesta por prendas que le permitan proyectar autoridad sin renunciar a la feminidad.

El vestido de Zara de Ayuso en Miami

Diseñado por la firma gallega Inditex, este vestido de Ayuso pertenece a una colección pasada, pero sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo una prenda bien escogida puede mantenerse vigente temporada tras temporada. Se trata de un diseño sin mangas, con cuello redondo y favorecedoras costuras drapeadas en el lateral que afinan la silueta. Su corte midi, entallado pero cómodo, y el tejido mezcla de algodón y elastano, lo convierten en una opción ideal para climas cálidos como el de Florida.

Ayuso promociona en EEUU las universidades públicas de Madrid como "las mejores de España" Marlon Pacheco Agencia EFE

Para esta ocasión, Ayuso lo ha combinado con sandalias negras de tacón fino y ha dejado su melena suelta con ondas, en un look sobrio, femenino y diplomático, ideal para una agenda repleta de actos institucionales. Este gesto no solo demuestra su compromiso con la moda asequible y de fabricación nacional, sino que también deja claro que repetir modelito, cuando sienta así de bien, no es solo un acierto, sino casi una declaración de principios.