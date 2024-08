Jenna Ortega o Sigourney Weaver: los mejores estilismos de la primera alfombra roja del Festival de Venecia 2024

Es oficial: el Festival de Venecia 2024 (también conocido como la Mostra de Venecia) ha dado comienzo con la alfombra roja de inauguración. Es evidente que las vacaciones de verano han terminado para los grandes actores y actrices internacionales por un buen motivo, como es asistir a uno de los eventos cinematográficos más antiguos y reconocibles del mundo. Como es de costumbre, esta 81ª edición tendrá lugar en el Lido de Venecia (organizado por la Biennale di Venezia) para reunir a todos los profesionales del cine con el objetivo de presentar los proyectos más esperados del año. Algunos de ellas se han hecho eco entre los amantes de este arte: desde el sello español con 'La habitación de al lado' (de Pedro Almodovar) hasta la más nostálgica con 'Beetlejuice', en la que Tim Barton se ha preocupado en mantener el mismo elenco con pocas incorporaciones (como el debut de Jenna Ortega). Eso sí, en un acontecimiento internacional de este calibre siempre se acaba hablando de moda, puesto que tiene un papel muy importante en la presencia de las celebridades. Uno de los momentos icónicos más esperados en el Festival de Venecia es cuando las celebridades llegan al evento en vaporetto, donde mientras que ellos aprovechan para saludar, nosotros vamos descubriendo los primeros looks. Pero, eso no es todo: las horas de alfombra roja son las que verdaderamente nos impresionan tanto los actores como las actrices (o celebrities o influencers) con las vestimentas de gala. Y esta 81ª edición no ha sido para menos.

Este miércoles 28 de agosto ha tenido lugar la inauguración de la alfombra roja del Festival de Venecia 2024 y nosotras no vamos a quedarnos sin comentar los looks de las celebrities. Como siempre observamos en este tipo de eventos, los vestidos de todos los cortes (pero, preferentemente, largos) son una de las elecciones favoritas por las invitadas. Actrices de la talla de Monica Bellucci o Cate Blanchett se han marcado los looks más sorprendentes a la par que comentados por su apuesta tan personal. Una de las mujeres que más se ha pasado el juego con su estilismo es Sigourney Weaver, que, desde que ha llegado a Venecia, no ha parado de impresionarnos. No obstante, nos quedamos con el dos piezas de Chanel con el que ha recogido el León de Oro honorífico. Está compuesto por una chaqueta de lentejuelas de escote pronunciado y cierre delantero combinado con una falda lista del mismo color. Eso sí, no podemos olvidarnos del momento icónico tanto de Jenna Ortega como de Wiona Ryder, que ambas han homenajeado (y reinventado) dos looks que aparecen en la primera película de 'Beetlejuice' con el personaje que interpreta la actriz de 'Stranger Things'. Siguiendo con los favoritos de la gala, debemos hacer énfasis en el maravilloso diseño de Chanel Alta Costura del verano de 1993 que ha lucido Taylor Russell. Aun así, son otras muchas celebridades que también nos han mostrado el look para la primera red carpet del Festival de Venecia 2024.

Sigourney Weaver con un precioso dos piezas de Chanel de chaqueta de lentejuelas con escote pronunciado y cierre delantero decorado con botones joya y falda lisa del mismo color

Italy Venice Film Festival Opening Ceremony Red Carpet Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Jenna Ortega con un claro homenaje a la primer película de 'Beetlejuice': vestido largo de tul en rojo de escote corazón y con cut-out en la zona del abdomen

Italy Venice Film Festival Opening Ceremony Red Carpet Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Winona Ryder homenajeando su personaje de 'Beetlejuice' con camisa de esmoquin combinada con chaleco y americana corta sastre (y lazo decorativo) con falda larga de tul

81st Venice Film Festival - Opening Ceremony FABIO FRUSTACI Agencia EFE

Monica Bellucci con vestido largo de escote pronunciado, cuerpo encorsetado y mangas con mucho volumen combinado con sandalias de tacón con plataforma

81st Venice Film Festival - Opening Ceremony ETTORE FERRARI Agencia EFE

Taylor Russell una de las favoritas con vestido blanco de transparencias, falda péplum con gran volumen y bajo sirena de Chanel Alta Costura

Italy Venice Film Festival Opening Ceremony Red Carpet Joel C Ryan/Invision/AP Agencia AP

Cate Blanchett la más elegante con vestido súper ajustado de palabra de honor en tono champagne de efecto satinado

Italy Venice Film Festival Opening Ceremony Red Carpet Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Isabelle Huppert con un vestido original en rojo con caída acampanada, mangas largas y cuello subido combinado con guantes en blanco

81st Venice Film Festival - Opening Ceremony ETTORE FERRARI Agencia EFE

Amy Jackson con vestido negro contransparencias, escote bardot y pedrería con tul

81st Venice Film Festival - Opening Ceremony ETTORE FERRARI Agencia EFE

Isabella Ferrari con la reinvención del esmoquin en formato vestido con hombreras y abertura lateral combinada con zapatos de tacón

81st Venice Film Festival - Opening Ceremony ETTORE FERRARI Agencia EFE

Izabel Goulart con vestido extra largo y vaporoso de palabra de honor con abertura en la falda que deja entrever un forro de lurex repleto de lentejuelas

Italy Venice Film Festival Opening Ceremony Red Carpet Joel C Ryan/Invision/AP Agencia AP

Hasta el 7 de septiembre, todas las editoras de moda estaremos atentas a todos los looks que nos tienen preparados las celebridades, así como la llegada de las españolas al Festival de Venecia, como normalmente son Nieves Álvarez o Eugenia Silva.