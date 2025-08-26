Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián: sus mejores looks hasta ahora

Jennifer Lawrence es uno de los talentos más consagrados de su generación dentro de la industria cinematográfica con una trayectoria prometedora. A sus 35 años colecciona múltiples galardones como honor a su trabajo interpretativo, entre ellos encontramos un Premio Oscar, un BAFTA y tres Globos de Oro, entre otros. Ahora, ha llegado el momento de incluir en este listado uno más y no será ni más ni menos que el Premio Donostia en la próxima edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar desde el 19 hasta el 27 de septiembre de 2025. De esta manera, Jennifer Lawrence se convertirá en la ganadora al Premio Donostia más joven.

Dicho acontecimiento se celebrará el próximo 26 de septiembre en el Auditorio Kursaal, donde también podremos ver su última película dirigida por Lynne Ramsay, Die My Love. La comenzamos a conocer en 2010, aproximadamente, en Winter's Bone, pero no fue hasta dos años más tarde donde consiguió su primer Premio Oscar con El lado bueno de las cosas. Lo cierto es que, desde sus inicios en el cine, ha llamado la atención a través de una excelente selección de indumentarias adecuadas tanto a la temática del evento como al calibre de este. Sobre todo, Jennifer Lawrencees una de las celebridades que siempre encabezan el listado de las invitadas mejor vestidas en todas las alfombras rojas. Un mérito estilístico que volverá a mostrar sobre la red carpet del Festival de San Sebastián dentro de pocas semanas. Sin embargo, antes de adelantarnos a ello, en nuestra sección Lifestyle de La Razón repasamos los mejores looks de Jennifer Lawrence en los últimos años.

Los mejores looks de Jennifer Lawrence antes de su Premio Donstia

Jennifer Lawrence recogía el Premio Oscar a la categoría 'Mejor Actriz' en 2013 con este vestido de Dior valorado en 4 millones de dólares. Se trata de uno de los diseños más caros y exclusivos en toda la historia de de los premios y destaca por un escote palabra de honor con cuerpo perfectamente ajustado que continúa con una falda voluminosa con textura.

Jennifer Lawrence en los Premios Oscar 2013. Gtres

También, durante la edición de 2014, Jennifer Lawrence estuvo nominada en el mismo evento a la categoría 'Mejor Actriz de Reparto' (sin alcanzar el premio) con otro diseño de Christian Dior Alta Costura en rojo, uno de sus colores favoritos para alfombras rojas de este calibre. Un vestido de corte recto, escote palabra de honor, volante superpuesto en la zona de la cintura y cola sutil que combinó con joyería sutil y bolso de mano metalizado.

Jennifer Lawrence en los Premios Oscar 2014. Gtres

En su faceta más elegante, durante este Festival de Cannes sorprendió con un vestido de tafetán de seda color blanco de la misma firma francesa, inspirado en un diseño de 1949 conocido como Poulenc. Viste un escote palabra de honor, también, con plisados y una falda de efecto corola con diversas capas y vuelo.

Jennifer Lawrence en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Un vestido de lo más en tendencia en la actualidad con el que deslumbró en los Premios Oscar 2024 a través de un estampado de lunares. Una obra de Alta Costura de Dior, también, que conllevó más de 1.500 horas de trabajo para su confección. Un modelo de escote palabra de honor y falda con vuelo sutil, a juego con una estola.

Jennifer Lawrence en los Premios Oscar 2024. Gtres

Después, se cambió de look por otro mucho más romántico para el after-party. Propio de un modelo de Givenchy de la colección otoño-invierno 1996. Un atuendo en blanco con transparencias que llamó la atención por un sinfín de bordados florales delicados, larga cola, mangas cortas abullonadas y falda relajada.

Jennifer Lawrence con vestido romántico. Gtres

Jennifer Lawrence no es solamente una actriz consagrada en el panorama internacional, sino también una sabia de la moda que nos da lecciones de estilo en todas las alfombras rojas. Ahora, solamente queda esperar al próxima 26 de septiembre para descubrir cómo será su look de ganadora del Premio Donostia.