Juramos que no los volveríamos a llevar, pero los pantalones pirata están de regreso en nuestras tiendas favoritas

Cada temporada surgen nuevas tendencias que prometen hacerse un hueco en nuestro armario. Si bien es cierto que hay algunas más originales y llamativas que otras, como por ejemplo las medias rojas o las bailarinas doradas, hay otras más elegantes y clásicas aptas para todo tipo de ocasiones, como los conjuntos de chaqueta y pantalón de pinza para ir a la oficina. Durante los meses de invierno, nos resulta algo más complicado vestirnos en nuestro día a día, pues el frío hace que queramos ir más abrigadas, dejando de lado, a veces, la creatividad a la hora de vestir. Esta temporada las influencers portuguesas nos están dando ese extra de color, alegría y luz que a veces nos falta, pues es cierto que en invierno tendemos a vestir en colores neutros: negro, gris, azul marino y camel. Ahora las medias blancas, los estampados de combinaciones de colores imposibles y los maxi lazos en el pelo están a la orden del día. Como todos sabemos, en moda todo vuelve y, por tanto, hay una prenda que se quedó en el fondo de nuestro armario por mucho tiempo y ahora ahora parece que se convertirá de nuevo en un imprescindible a la hora de vestirnos: los pantalones pirata.

Sí, por mucho que lo niegues, los pantalones de estilo pirata han vuelto a nuestras vidas para quedarse, al menos, esta temporada. ¿Cómo lo llevaremos este invierno y primavera? Nuestras influencers favoritas ya lo comienzan a lucir con medias semi tupidas y camisas románticas, al más puro estilo 'coquette'. En cuanto al calzado, unas bailarinas tipo Mary Jane. Si no te atreves a llevarlas con medias, no te preocupes, pues esta prenda seguirá con nosotros cuando el sol comience a calentar, por lo que puedes llevar tus pantalones pirata favoritos con un 'tank top' y tus zapatillas blancas de confianza (o, si lo prefieres, unas sandalias). Sí es cierto que esta tendencia calará en el mundo de la moda, pero creemos que solo las chicas más atrevidas con un estilo casual llegarán a crear looks con ellas. ¿Y tú, te atreves a volver a los pantalones pirata?

Pantalón capri, de Pull & Bear (7,99 euros)

Pantalón capri Pull & Bear

Pantalón capri algodón, de Bershka (9,99 euros)

Pantalón capri algodón Bershka

Jort bermuda denim baggy, de Bershka (25,99 euros)

Jort bermuda denim Bershka

Bermuda culotte pinzas, de Zara (39,95 euros)

Bermuda culotte Zara

Bermuda boxer combinado, de Zara (22,95 euros)

Bermuda boxer Zara

Estas son algunas de los pantalones pirata que están arrasando en tiendas y que esta primera será un imprescindible en nuestro armario.